Crimă şocantă în Timiş, unde un tânăr de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală. L-au bătut, l-au înjunghiat şi au vrut să-i dea foc

Crimă şocantă în Timiş, unde un tânăr de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală. Sursa foto: captură video

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Trupul copilului a fost găsit miercuri această dimineaţă de poliţişti, iar trei copii şi un tânăr de 21 de ani au fost luaţi la audieri. Toţi au fost reţinuţi. Vă avertizăm, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Comuna Cenei. Judeţul Timiş. Un copil de clasa a opta a dispărut de luni seară. A plecat aproape de miezul nopţii şi nu s-a mai întors. Ieri, mama băiatul l-a căutat singură pe străzi, pe la vecini.

A găsit borseta copilului iar aseară, târziu, a anunţat poliţia. Petele de sânge de pe borsetă au fost indiciul că adolescentul păţise ceva rău. Poliţiştii au început investigaţiile cu prietenii copilului dispărut. Aşa au ajuns la unul dintre prieteni. Un băiat în vârstă de 13 ani, în clasa a 7-a. În faţa casei lui, criminaliştii au descoperit urme de sânge.

Ceilalţi doi suspecţi care l-ar fi ucis pe copil au 15 ani sunt în clasa a 8-a.

"L-am văzut ieri, era cu ghiozdanul. Se ducea la şcoală. Cred ca e după-masă la şcoală. Am văzut aici ceva sânge, dar nu m-am gândit să fie de la om. Credeam că e de la ceva animal. El era dincolo de stâlp, s-a întors, s-a uitat la mine, a văzut că mă tot uit. Că am văzut urme de sânge", a afirmat o vecină.

Crimă din răzbunare?

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare.

"Sunt mai cruzi şi mai violenţi, pentru că nu realizează trăirile victimei. Ei îşi duc la indeplinire obiectivul, acţionează", a afirmat Marian Tudor, fost şef al arestului central.

Dimineaţă, poliţiştii i-au luat pe toţi la audieri şi le-au percheziţionat casele. Cuţitul a fost găsit aruncat într-o sobă, iar trotineta cu care băiatul plecase de acasă, a fost descoperit sub un pat, în casa unuia dintre adolescenţii de 15 ani.

"E jenant, e tragic. Nu ştiu. Nu pot să vă dau niciun detaliu, nimica", a spus tatăl unuia dintre copii.

La audieri a fost dus şi un tânăr în vârstă de 21 de ani. Ar fi dat din greşeală peste copii în timp ce încercau să scape de cadavrul prietenului lui. Nu a anunţat poliţia, ci i-a ajutat să care cadavrul.