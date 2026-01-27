Tudorel Toader, despre „Legea Mario”: Minorului tot nu i s-ar aplica această nouă reglementare. La data faptei nu exista această măsură

Tudorel Toader a explicat că o eventuală modificare a Codului penal nu s-ar aplica faptelor comise anterior intrării în vigoare a noii legi. Foto: Agerpres

Peste 250.000 de români au semnat petiția online intitulată „Legea Mario”, care a fost inițiată după uciderea lui Mario Berinde, un adolescent de 15 ani din Cenei, Timiș. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat marți seara, la Antena 3 CNN, că, indiferent dacă această lege ar fi adoptată, minorului tot nu i s-ar aplica această nouă reglementare, pentru că la data faptei nu exista această măsură.

Crima care a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână a provocat multă revoltă în întreaga ţară, iar filmul asasinatului, care a fost plănuit o lună, i-a îngrozit pe anchetatori.

De asemenea, la Timișoara, în cursul zilei de marți, în jur de patru sute de elevi şi părinţi au protestat, marţi, în Piaţa Operei, cerând adoptarea de către Parlament a unei legi (n.r.: Legea Mario) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri şi sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea.

De altfel, Ministerul Justiţiei analizează schimbarea Codului Penal cu o singură condiţie: ca minorul să fi avut discernământ la momentul crimei.

Tudorel Toader a explicat că o eventuală modificare a Codului penal, care să prevadă scăderea pragului de răspundere penală sau înăsprirea pedepselor, nu s-ar aplica faptelor comise anterior intrării în vigoare a noii legi.

„Am văzut inițiativa legislativă de scăderea pragului pentru răspundere penală, de înăsprire a unora dintre pedepsele din Codul Penal.

Eu, repet, dacă mâine s-ar modifica acest Cod penal pe care îl avem, în sensul inițiativei de care vorbim, minorului tot nu i s-ar aplica această nouă reglementare, pentru că noi avem o prevedere care spune că în materie penală se aplică legea penală mai favorabilă, ori la data faptei nu exista această măsură, această răspundere, încât minorul nu poate să intre sub incidența eventualei reglementări care va fi adoptată”, a declarat Tudorel Toader, marți seară, la Antena 3 CNN.

Amintim că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Iar criminalii ar fi trei copii: unul de 13 ani și alți doi de 15 ani, care au fost arestați. Implicat ar fi și un tânăr de 21 de ani, care ar fi descoperit crima accidental, dar în loc să cheme poliția, i-a ajutat pe cei trei să ascundă cadavrul.