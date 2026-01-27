Protest la Timişoara, după crima care a şocat România. Sute de elevi şi părinţi au strigat "Dreptate pentru Mario"

Conform art. 113 din Codul Penal, un minor care nu a împlinit 14 ani nu răspunde penal pentru faptele comise. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

În jur de patru sute de elevi şi părinţi au protestat, marţi, în Piaţa Operei din Timişoara, cerând "Dreptate pentru Mario!", băiatul de 15 ani din Cenei ucis de un adolescent care are vârsta victimei şi unul care are 13 ani, potrivit Agerpres. Crima care a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână a provocat multă revoltă în întreaga ţară, iar filmul asasinatului, care a fost plănuit o lună, i-a îngrozit pe anchetatori.

Protestul de la Timişoara vine la o zi după ce profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat , în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario Alin Beride.

Ei au cerut adoptarea de către Parlament a unei legi (n.r.: Legea Mario) care să extindă vârsta de răspundere penală în astfel de cazuri şi sub limita de 13 ani, cât prevede acum legea. De altfel, Ministerul Justiţiei analizează schimbarea Codului Penal cu o singură condiţie: ca minorul să fi avut discernământ la momentul crimei.

"Nu e normal ca o persoană care a participat la o crimă, mai ales cu o astfel de cruzime, să rămână în libertate doar pentru că are 13 ani şi legea actuală nu îl pedepseşte pentru că nu are 14 ani. Cerem siguranţă pentru copiii noştri în şcoli şi în comunitate. Circulă droguri peste tot şi măsurile sunt insensibile, aproape neobservate, împotriva consumatorilor şi a traficanţilor de droguri", a spus unul dintre părinţi.

Copiii au afirmat că nu se simt în siguranţă în şcoli de mult, nici pe stradă, iar consilierii psihologi din şcoli sunt mai mult "decorativi".

"Nu ne simţim în siguranţă. În şcoli ştim că sunt colegi consumatori de droguri, nu ştim ce fel de substanţe, dar sunt. Este violenţă foarte multă în şcoli, unii colegi chiar au nevoie de consult, cel puţin psihologic dacă nu chiar psihiatric. Ameninţă, bat. Consilierii psihologi din şcoală sunt mai mult decorativ", a declarat, pentru AGERPRES, unul dintre tinerii participanţi la protest.

După ce au scandat în Piaţa Operei, participanţii au plecat în marş spre Catedrală, apoi au revenit.

Protestul a fost anunţat pe reţelele de socializare, dar a fost autorizat şi păzit de jandarmi. Nu s-au semnalat incidente.

Duminică, numeroşi localnici din Sânmihaiu Român, unde locuiesc bunicii băiatului de 13 ani din Cenei, au protestat, cerând ca minorul implicat în crimă să fie scos din comunitatea lor şi să fie pedepsit.

Acesta este încredinţat familiei, dar şi sub monitorizarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, fiind evalua neuropsihiatric pentru luarea măsurilor ulterioare.

Aproape 300.000 de oameni au semnat până acum petiţia, denumită simbolic "Legea Mario", prin care se cere modificarea codului penal, tocmai pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare.