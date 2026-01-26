Reconstituirea crimei din Timiş. Profiler: "E interesant de văzut până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul"

Adolescentul de 15 ani care a ajutat la îngroparea lui Mario, filmat de o cameră de supraveghere. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat luni seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario, un adolescent de 15 ani. Conform celor mai noi informaţii din anchetă, oamenii legii au aflat de la suspecţi că din momentul în care victima a fost atacasă şi până a fost îngropată s-au scurs patru ore. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Anchetatorii au reuşit să reconstituie crima din judeţul Timiş, care a avut loc în urmă cu o săptămână şi a fost comisă de un copil de 13 ani şi un altul de 15 ani.

Întrebat de Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" dacă băiatul de 13 ani, acuzat de asasinatul lui Mario, are discernământ şi poate să răspundă pentru ce s-a întâmplat, Dorin Dumitran a răspuns astfel: "Chestiunea cu discernământul ştiţi foarte bine că încă nu este o problemă încheiată nici măcar de psihiatria medico-legală, asta pe de-o parte. Pe de altă parte, este interesant de aflat detaliile care au stat în spatele planului său, până unde a fost dispus să îşi ducă planul, riscurile pe care şi le-a asumat, măsurile de camuflare despre care aflu acum că şi le-a luat, participaţia altora care a reuşit să fie demonstrată de poliţişti într-un timp record, din punctul meu de vedere – în şase ore, deja era creat grupul.

Este o performanţă a poliţiştilor în acest dosar şi ţintirea, crearea cercului de suspecţi, pe de altă parte, cu continuarea cercetărilor. Şi, de asemenea, sesizarea din oficiu a DIICOT-ului pe THC. Este un lucru excepţional că nu s-au oprit la un omor şi nu s-au mulţumit cu o tolbă de probe, ci au extins cercetările şi pe alte chestiuni de interes."



Unchiul lui Mario, declaraţii exclusive despre mama minorului de 13 ani acuzat de crimă

"Poate să omoare de la femeia de serviciu, la colege şi profesori şi să nu răspundă (n.r.: în faţa legii). Am înţeles, că am mai vorbit cu poliţişti, am întrebat şi au zis: «Poate să omoare în fiecare zi câte un om şi să nu păţească nimic». Mi se pare absurd, incredibil aşa ceva! «Am 13 ani, gata, omor fac ce vreau eu» (...). Că n-are discernământ... Cum nu are discernământ dacă a planificat în amânunt, în detaliu?!? Mi se pare incredibil! Numai la noi în ţară", a declarat Alin Berinde, unchiul adolescentului ucis în localitatea Cenei din judeţul Timiş.

Întrebat ce părere are despre reacţia mamei copilului de 13 ani, care l-a externat pe semnătură şi refuză expertiza, unchiul lui Mario a răspuns: "E implicată 100%. În seara când a venit, când au adus-o cei de la poliţie, când au adus-o la faţa locului, avea povestea pregătită. Teatru – mult, se uita cu ură la noi, mă privea şi mă scana din ochi când au intrat în curte şi când au ieşit afară cu ea, m-a ţintit cu privirea – venea aşa pe trotuar, cu ochii spre mine, a trecut pe lângă mine, tot spre mine, în condiţiile în care ea nu ştia nimic. Mi se pare absurd să vii de la lucru dimineaţa, să fie zeci de metri pătraţi de sânge, cheaguri de sânge din stradă şi tu să nu ştii nimic. Şi seara, pleci la lucru".

"Sigur e implicată – că este într-o mică măsură sau o mare măsură, sigur ştia! Nu ai cum ca părinte, îţi cunoşti copilul", a mai subliniat Alin Berinde, care lucrează ca poliţist.

La întrebarea "Consideraţi că l-a acoperit pe fiul ei în tot acest timp?", unchiul lui Mario, copilul ucis în seara zilei de 19 ianuarie, a răspuns: "100%, 100%. N-ai cum! Eu îl cunosc pe fii-miu: primele două cuvinte pe care le scoate pe gură, ştiu dacă minte. Nu există, orice părinte îşi cunoaşte copilul. Numai dacă este atât de psihopat, încât să o mintă şi pe mama lui. Dar după reacţia mamei şi după declaraţii, 100% ştia, 100% e implicată. Nu cred că la omor, dar la tăinuire".