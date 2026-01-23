Crima comisă de minori în Timiș: suspectul de 13 ani era drogat în momentul faptei (surse)

1 minut de citit Publicat la 15:06 23 Ian 2026 Modificat la 15:11 23 Ian 2026

Suspectul de 13 ani care a plănuit și comis crima din Timiș era drogat în momentul faptei, au stabilit anchetatorii. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Elevul de 13 ani care a plănuit și comis, împreună cu alți doi suspecți minori, crima îngrozitoare din Timiș, avea în sânge substanțe interzise, spun surse apropiate anchetei pentru Antena 3 CNN.

"În urma analizelor prelevate minorului de 13 ani, s-a stabilit că acesta era drogat sau sub influența substanțelor interzise în momentul în care ar fi comis crima, spun sursele Antena 3 CNN.

Despre acest lucru se vorbea inclusiv de comunitate, însă acum au apărut și dovezile oficiale ale faptului că minorul de 13 ani era drogat.

Surprinzător, nu același lucru însă s-a întâmplat în cazul celorlalți doi adolescenți de 15 ani, complici la crimă.

Și aceștia doi au fost duși la Institutul de Medicină Legală, unde au fost testați.

Însă, pe baza probelor, specialiștii au stabilit că cei doi aveau discernământ la momentul comiterii omorului.

Între timp, au fost luate primele măsuri să calmeze spiritele în localitatea Cenei, unde a fost ucis Mario, victima celor trei.

Suspectul de 13 ani implicat în crima din Cenei va frecventa școala online

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a anunțat faptul că minorul de 13 ani se află sub protecție specială și nu poate intra în contact cu ceilalți suspecți în acest dosar, cu familiile lor și cu atât mai puțin cu familia copilului de 15 ani pe care l-a ucis.

În plus, autoritățile îl obligă pe elevul de 13 ani să reia cursurile, însă, la dorința familiei minorului, acesta va frecventa școala în mod online.

Acesta va fi monitorizat permanent și va trebui să treacă săptămânal pe la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru verificări suplimentare.

Între timp, aici, în Cenei, se adună tot mai mulți oameni la capela unde a fost depus trupul neînsuflețit al lui Mario. Sâmbătă, copilul va fi condus pe ultimul drum", a relatat Andreea Borboros, corespondent Antena 3 CNN.