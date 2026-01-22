Filmul crimei care a îngrozit Timişul. Băiatul de 15 ani reuşise să scape din mâinile asasinilor. Mărturia tânărului de 21 de ani

Mario a plecat de acasă luni cu trotineta şi nu s-a mai întors, iar mama lui a anunţat dispariţia a doua zi. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Anchetatorii au refăcut pas cu pas evenimentele care s-au întâmplat în seara în care Alin Mario Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei, a dispărut, iar informaţiile sunt cutremurătoare. Adolescentul a fost ucis cu o cruzime extremă de colegii săi de școală. Deşi avea răni grave, a încercat cu ultimele puteri să scape din mâinile criminalilor minori. Aceştia au fost ajutaţi ulterior de un prieten care are vârsta victimei. Tânărul de 21 de ani, care are calitatea de martor în dosarul băiatului de 15 ani ucis şi îngropat într-o curte, a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că nu ştia nimic de crimă şi doar a fost luat la întrebări de poliţişti după ce borseta victimei a fost găsită în faţa casei lui. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional.

Filmul crimei care a îngrozit Timişul

Ultimele imagini cu Mario, în viaţă, au fost surprinse de o cameră de supraveghere, iar pe filmare el apare în timp ce mergea pe trotinetă.

Seara trecută, după ore bune de audieri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au reuşit să refacă întreg scenariul de groază din localitatea Cenei. Aceştia au stabilit că planul fusese foarte bine pus la punct încă de luna trecută de minorul de 13 ani. El a aşteptat a tatăl său să plece în străinătate, unde lucrează, iar mama să intre în tura de noapte.

Potrivit anchetatorilor, adolescentul de 13 ani l-a ademenit pe băiatul de 15 ani în casa acestuia, sub pretextul că îi va arăta ATV-ul pe care asasinul minor l-a primit în dar de la tatăl său.

Odată intrat în casă, victima a fost lovită cu bestialitate. Deşi era rănit la cap şi fusese lovit de mai multe ori cu un topor, copilul de 15 ani a reuşit să se târască până în faţa porţii vecine, însă, cei doi minori, de 13, respectiv 15 ani, l-au ajuns din urmă şi l-au tras înapoi în curte, unde au încercat să-l incendieze.

Cei doi minori au fost surprinşi de unul dintre prietenii lor, care are vârsta de 15 ani, care a participat la ducerea cadavrului spre groapa unde au plănuit să îi ascundă.

Mărturia tânărului de 21 de ani

"Nu ştiu absolut nimic, nu am participat niciunde, nici măcar nu ştiam, acum am aflat, că mi-aţi spus dumneavoastră, că sunt martor – acum ştiu. (...), adică să merg să dau o declaraţie cu ce am ştiut. (...). Am găsit foarte mult sânge acolo şi de acolo ne-am dat seama că acolo ar putea fi Mario. Aşteptam cu domnii poliţişti, eram acolo, nu puteam să facem nimic. S-a aflat că acolo e şi n-a mai fost nimic de făcut", a declarat, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN, tânărul de 21 de ani, martor în dosarul băiatului ucis.

Marţi seara, procurorii au emis ordonanţă de reţinere pe numele a doi dintre minorii de 15 ani, ordonanţă de reţinere pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie duşi în faţa magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. Unul dintre ei este cercetat pentru omor calificat, iar celălalt – pentru profanare de cadavre.

Băiatul de 13 ani a fost lăsat în libertate, după ce a fost dus la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă. În România, un copil mai mic de 14 ani nu poate să fie cercetat penal, ci doar să fie pus sub supraveghere şi consiliere psihologică.

Asasinii băiatului de 15 ani riscă 25 de ani de închisoare, însă, având în vedere că sunt minori, ei ar putea primi o pedeapsă înjumătăţită.

În vârstă de 15 ani, Mario Alin Berinde, un copil din localitatea Cenei, aflată doar 30 de kilometri de Timişoara, a dispărut în seara zilei de luni, 19 ianuarie. Mama lui l-a căutat disperată, iar a doua zi, ea a mers la poliţie, unde a anunţat dispariţia. Vestea că băiatul nu mai este în viaţă a venit miercuri dimineaţa, când i-a fost descoperit trupul neînsufleţit îngropat pe câmpul din spatele curţii minorului de 13 ani, acuzat de crimă.