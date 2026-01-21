Crimă şocantă în Timiş. Un băiat de 15 ani a fost ucis şi îngropat pe un câmp de patru copii

Suspecţii de crimă au vârste cuprinse între 13 şi 21 de ani. Sursă colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Crimă şocantă într-o localitate din Timiş. Un copil de 15 a fost găsit mort, la două zile după ce a fost dat dispărut. Potrivit unor surse din anchetă, băiatul ar fi fost ucis de alţi doi minori şi de doi tineri, apoi, ar fi fost îngropat în curtea casei unuia dintre criminali. Ca să justifice prezenţa sângelui în faţa porţii şi în curte, agresorii au tăiat o găină ca să poată acoperi petele de sânge ale victimei. Poliţiştii i-au reţinut pe cei patru suspecţi de crimă. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional.

Surse Antena 3 CNN povestesc faptul că un conflict între victima de 15 ani şi cel puţin doi dintre suspecţi ar fi început chiar în apropiere de locul în care a fost îngropat. Schimbul de replici a degenerat rapid şi ei s-au luat la bătaie. Marţi, la primele ore ale dimineţii, încă se vedeau pe caldarâm urmele agresiunii fizice – anchetatorii au găsit pete de sânge.

Vecinii au povestit că au observat aceste pete de sânge care duceau spre casa unde locuieşte unul dintre presupuşii autori, un minor de 13 ani. Mai mult, pentru a justifica prezenţa urmelor de sânge, tinerii au tăiat o găină în faţa unei case unde apărea sângele victimei.

"Îţi stă mintea în cap! Ce puteau să facă ăştia nu pot să-mi dau seama. Erau prieteni, aceeaşi clasă", a spus unul localnic pentru Antena 3 CNN.

După ce l-au adus pe băiatul de 15 ani în locuinţa minorului de 13 ani, agresorii au continuat loviturile şi, totodată, l-au înjunghiat mortal. Ulterior, ei au conceput un plan pentru a scăpa de cadavrul victimei.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, iniţial, suspecţii au încercat să incendieze trupul neînsufleţit al adolescentului de 15 ani. Întrucât nu au reuşit, ei i-au pus corpul într-o roabă şi l-au dus în spatele curţii, unde l-au îngropat într-un câmp deschis.

În prezent, toţi cei patru suspecţi de crimă – unul, în vârstă de 13 ani, altul, de 14 iar, iar cei majori au 18, respectiv 21 de ani – au fost reţinuţi de poliţişti.