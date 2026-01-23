Răsturnare de situație în cazul morții lui Mario: se suspectează implicarea unui adult. Copiii nu mai vor să meargă la școală de frică

Răsturnare de situație în cazul morții lui Mario: se suspectează implicarea unui adult FOTO: Antena 3 CNN

Răsturnare de situație în crima dintre copii, care a șocat țara. Sunt acuzații că un adult ar fi fost implicat în cazul din Timiș. Unchiul lui Mario, băiatul ucis cu bestialitate, a făcut mărturisirea în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Între timp, cei doi copii arestați după uciderea băiatului de 15 ani cer să fie lăsați în libertate.

Unchiul lui Mario face acuzații grave

„Văzând sângele, am am știut că ceva s-a întâmplat, dar speram să nu fie chiar așa... Am înțeles că au așteptat ca tatăl lui să plece la lucru în Austria și mama, pe tura de noapte”, a spus la Antena 3 CNN unchiul lui Mario.

Lui i s-a părut suspect comportamentul mamei copilului de 13 ani implicat în caz, dar lăsat în libertate. Femeia refuză ca băiatul ei să fie expertizat.

„E implicată sută la sută. În seara când când cei de la poliție au adus-o la fața locului avea povestea pregătită. Teatru mult... Se uita cu ură la noi, mă privea și mă scana din ochi. Când a intrat în curte și când a ieșit afară cu ea, m-a țintit cu privirea. Venea așa pe trotuar, cu ochii spre mine. A trecut pe lângă mine, tot spre mine... „Ea nu știa nimic”.

Mi se pare absurd să vii de la lucru dimineața, să fie zeci de metri pătrați de sânge, cheaguri de sânge din stradă și tu să nu știi nimic”, a mai declarat unchiul lui Mario, băiatul ucis, pentru Antena 3 CNN.

Bărbatul e convins că mama băiatului de 13 ani are o implicare în caz. „Sigur e implicată, într-o măsură mai mică sau mai mare. După reacția mamei și după declarații, sută la sută știa ce s-a întâmplat. Nu cred că l-a omorât, dar e vorba de tăinuire”, a mai declarat unchiul lui Mario.

Părinții nu vor să-și mai lase copiii la școală de frică

Părinții din localitate sunt în stare de șoc și cei mai mulți nu vor să își mai lase copiii la școală.

„N-am cuvinte, n-am cuvinte... Fetița mea nu doarme, îi e frică și o duc la școală care e la doi pași și mă duc după ea. Nu suntem liniștiți. Criminalul este în condiții de lux acum și mama copilului mort urlă de durere”, spune o vecină.

„Este inacceptabil! Uitați (n.r. - arată spre copil), e în clasa a 2-a. Nu vrea să meargă la școală din cauza asta, pentru că îi este frică. Și nu am dus-o azi la școală”, spune o altă femeie din localitate.

Cei doi suspecți de 15 ani vor să fie eliberați

Minori în vârstă de 15 ani au contestat măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Aceștia cer instanței să fie plasați în arest la domiciliu.

Copilul de 13 ani însă nu a mai ajuns în localitatea Cenei de la momentul la care a fost ridicat de oamenii legii.

Chiar și în aceste condiții, comunitatea de aici din zonă este în continuare sub șoc. Aceștia nu înțeleg cum este posibil ca un asasin, fie el și minor, să poată fi lăsat în libertate, iar ideea că acesta s-ar putea reîntoarce pe băncile școlii, lângă copiii celor care locuiesc aici, îi îngrozește.

Familia lui Mario, băiatul de 15 ani ucis la începutul acestei săptămâni, se pregătește să își conducă fiul pe ultimul drum la capela de aici din CN. Aseară a ajuns sicriul cu trupul ne-însuflețit al minorului, acesta urmând să fie îngropat mâine.

Apropiații copilului au solicitat comunități de motocicliști din Timișoara ca aceștia să fie prezenți pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Mario. De asemenea, mâine la înmormântare va participa și tatăl copilului ucis, încarcerat la Penitenciarul Popa Șapcă din Timișoara. Acesta va fi escortat până la groapă, pentru că bărbatul și-a exprimat dorința de a fi alături de copilul său, pe care mâine îl va îngropa.

Reamintim că la începutul acestei săptămâni trupul unui băiat de 15 ani a fost găsit îngropat în grădina unei case din Cenei, județul Timiș. În caz sunt trei suspecți - doi băieți de 15 ani arestați preventiv, și unul de 13 ani care a fost lăsat în libertate.

Din primele date, totul ar fi pornit de la o ceartă izbucnită în faţa casei minorului de 13 ani. Unul dintre cei doi prieteni ai băiatului l-a lovit cu un topor, în stradă, apoi l-au lovit şi ceilalţi. Când şi-au dat seama că victima a murit, l-au târât în grădină, unde au săpat o groapă în care l-au aşezat pe cel ucis.