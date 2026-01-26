Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri

Suspectul de 13 ani care a plănuit și comis crima din Timiș era drogat în momentul faptei, au stabilit anchetatorii. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Copilul de 13 ani din Timiș, suspectat că ar fi ucis alături de doi complici un alt copil, a fost scos, duminică seara, în secret, din casa bunicilor și dus alături de mamă într-un centru al Protecției Copilului, potrivit surselor Antena 3 CNN. Adolescentul ar fi dependent de droguri și a început programul de dezintoxicare, motiv pentru care nu a intrat astăzi la școală, online, așa cum ar fi trebuit.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, copilul a postat mai multe mesaje pe rețelele sociale, ceea ce i-a determinat pe reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului (DGASPC) să intervină.

Domiciliul băiatului de 13 ani era la bunici, unde, duminică seară, s-a adunat o mulțime revoltată. În jur de 200 de oameni le-au reproșat autorităților că îl protejează și îl ascund pe copilul acuzat de crimă. Aceștia sunt revoltați că este încă în libertate și vor să îl gonească din localitate.

Doi dintre protestatari au intrat în locuința bunicilor cu jandarmii, care au fost trimiși să îi protejeze și să evite escaladarea tensiunilor, dar nu l-au găsit în casă. În schimb, l-au găsit pe tatăl acestuia, ascuns în pod, după ce s-a întors de la muncă din afara țării în secret.

Conform surselor Antena 3 CNN, copilul și mama lui fuseseră deja extrași din locuința bunicilor și duși într-un centru al Protecției Copilului. Mama acestuia a decis să colaboreze cu autoritățile și și-a dat acordul în scris pentru testarea psihologică și psihiatrică a tânărului.

Copilul ar fi trebuit să revină de astăzi la școală, în format online, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Potrivit surselor Antena 3 CNN, el a fost introdus deja în programul de evaluare a consumatorilor de droguri și se află în sevraj.

Atmosfera rămâne însă tensionată în Sânmihaiu Român. Mai mulți localnici se află la această oră la primăria din comună, unde urmează să aibă loc o ședință a Consiliul Local. Aceștia vor discuta despre posibilitatea ca minorul să se întoarcă în casa bunicilor după ce termină programul de dezintoxicare sau chiar să meargă, din nou, la școala din comună.

Amintim că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Iar criminalii ar fi trei copii: unul de 13 ani și alți doi de 15 ani, care au fost arestați. Implicat ar fi și un tânăr de 21 de ani, care ar fi descoperit crima accidental, dar în loc să cheme poliția, i-a ajutat pe cei trei să ascundă cadavrul.