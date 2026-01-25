Revoltă în comuna din Timiș în care s-a mutat băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii l-au căutat în podul casei

Oamenii sunt revoltați și susțin că nu își doresc ca tânărul de 13 ani să locuiască în localitatea lor. FOTO: Captura video/Antena 3 CNN

Update 20:05 Scenele sunt tot mai tensionate în localitatea Sânmihaiu Român, unde s-ar fi mutat băiatul de 13 ani, implicat în uciderea lui Mario. Localnicii revoltați au pătruns în casa bunicilor acestuia pentru a se convinge că tânărul nu se află acolo.

Bunicii copilului le-ar fi transmis protestatarilor că băiatul de 13 ani nu se află în locuință. Pentru a se convinge, o parte dintre localnici au pătruns în locuință și au căutat chiar și în podul casei, așa cum arată imaginile difuzate de Antena 3 CNN.

Știrea inițială

Este revoltă în localitatea Sânmihaiu Român din județul Timiș, unde s-a mutat băiatul de 13 ani acuzat că a fost implicat în uciderea lui Mario. Jandarmii au fost chemați să păzească locuința unde stă acesta, după ce localnicii furioși au declanșat o revoltă, cerând primarului să nu permită adolescentului să rămână în localitate. Aceștia spun că se tem să își mai lase copiii pe străzi sau să îi trimită la școală.

Tensiunile au fost la cote înalte în localitatea unde trăiesc bunicii copilului de 13 ani. După ce au aflat că minorul acuzat de crimă ar putea fi în casa bunicii, localnicii din Sânmihaiu Român s-au adunat în fața locuinței și au protestat ore în șir. Situația a degenerat, astfel că la fața locului au ajuns echipaje de la jandarmerie și polițiști. Autoritățile încearcă să reducă tensiunea acumulată aici.

Oamenii sunt revoltați și susțin că nu își doresc ca tânărul de 13 ani să locuiască în localitatea lor. Mai mult, aceștia cer ca minorul de 13 ani să fie tras la răspundere.

Legislația nu permite răspunderea penală pentru minori, însă chiar și în aceste condiții localnicii cer ca minorul să fie dus din localitate și cer autorităților să facă ceva în această privință.

Oamenii spun că se tem că s-ar putea întâlni pe stradă sau cp alți minori ar putea intra în contact cu tânărul acuzat de crimă. Părinții din localitate susțin că, luni, nu își vor mai trimite copiii la școală. Autoritățile îndeamnă la calm.

Ce a spus primarul localității

Primarul localității Sânmihaiu Român a declarat pentru Antena 3 CNN că părinții minorului nu vor primi viză de flotant, iar copilul de 13 ani acuzat de crimă nu va fi înregistrat în școlile din localitate:

“Mâine convocăm Consliul Local, ca cei care doresc să locuiască, respectiv părinții minorului nu vor primi viză de flotant în comună și acesta nu va fi înregistrat în structurile noastre școlare”, a spus edilul.

Primarul a mai spus că doar procurorul de caz poate dispune măsuri: “Discutăm cu oamenii, înțelegem că sunt foarte supărați și au dreptate 100%. E o mare nenorocire ce s-a întâmplat. Trebuie să încercăm să detensionăm lucrurile. Soluția nu e să dăm foc la casă, să spargem, să distrugem. Avem un dosar în cercetare. Cel care dispune de măsuri e procurorul. Nu pot eu să iau eu soluții, să începem o vânătoare de vrăjitoare. Măsuri imediate nu se pot lua”.

Pe de altă parte, localnicii cer tragerea la răspundere a minorului:

“Vrem să fie la pușcărie, că acolo e locul lui! Este un criminal în serie”. “Copiii mei nu vor să mai meargă de frică la școală, sunt terorizați”. “Eu nu pot să pun stop educației copilului pentru un asemenea individ. Cred că el ar trebui să fie cel care să fie reținut de la anumite drepturi”. “Mi-e frică să duc copilul la școală, mi-e frică să mai ies afară, să iau o pâine de la magazin. Nu-l reține nimic să vină după gard și să mă atace cu un cuțit. Nu se poate face dreptate și poate să facă ce vrea”, sunt câteva dintre declarațiile localnicilor.