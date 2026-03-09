De ce este dificilă repatrierea sutelor de români blocați în țări ca Sri Lanka sau Singapore. Explicațiile lui Andrei Țărnea

Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de războiul din Orientul Mijlociu. Foto: Agerpres

Există în continuare sute de români în Sri Lanka, Singapore, Thailanda, Malaezia, Brunei, blocaţi de războiul din Orientul Mijlociu, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Andrei Țărnea a explicat că mulți dintre aceștia sunt turiști, iar companiile aeriene au obligația de a-i reruta. Faptul că sunt împrăștiați „peste tot” face dificilă „o posibilă operaţiune de evacuare a acestora sau de repatriere asistată cu bilete la zboruri, cu preţuri non-speculative”, a mai spus oficialul de la MAE.

La debutul conflictului din Orientul Mijlociu, numărul cetățenilor blocați în aceste țări din regiune era de 800, dar numărul lor „a scăzut semnificativ”.

„Dar există în continuare cetăţeni români în Sri Lanka, în Singapore, în Thailanda, în Malaezia, în Brunei. Deci, efectiv, sunt peste tot, un număr sensibil mai redus, dar există un număr de cetăţeni români. Majoritatea covârşitoare a acestora intră în două categorii, categorii care sunt rezidenţi, deci care locuiau acolo, şi categorii de cetăţeni care au fost surprinşi şi aveau bilete la linii comerciale”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE.

Andrei Ţărnea a precizat că în ceea ce îi privește pe turişti pe linii comerciale obligaţia de a-i reruta este a companiilor aeriene cu care au călătorit în țara respectivă.



„Nu înseamnă că ei nu au dreptul de a solicita asistenţă consulară, au toate drepturile, numai că prioritatea este pentru persoane, cetăţeni români, din listele prioritare şi non-prioritare, care sunt într-o zonă de conflict. Nu înseamnă că ei sunt mai puţini importanţi, ci doar că ordinea în care pot să acţionezi este zborul de evacuare şi repatrierea asistată aici, dar faptul că sunt împrăştiaţi în multe locuri face dificilă şi o posibilă operaţiune de evacuare a acestora sau de repatriere asistată cu bilete la zboruri, cu preţuri non-speculative”, a subliniat Ţărnea.



Potrivit lui Ţărnea, „România primeşte informaţii de la alte ambasade UE sau de la delegaţia Uniunii Europene”.



„Încercăm să punem cetăţenii români, dacă există zboruri ale altor state din regiune sau să imaginăm soluţii pentru zilele care urmează. Deocamdată ştiu doar că numărul a scăzut semnificativ, pentru că au plecat cu mijloace proprii”, a completat Ţărnea.

Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).