Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE şi alţi 1.000 s-au întors acasă cu zboruri comerciale

Copiii blocaţi de o săptămână în Dubai au revenit vineri în ţară. Foto: Profimedia Images

Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară din statele afectate de războiul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a transmis Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

De asemenea, MAE estimează că alţi circa 1.000 de cetăţeni români au ieşit din regiune cu zboruri comerciale operate de liniile aeriene din Dubai, Qatar, Arabia Saudită, Kuweit, Iordania, Egipt sau cu zboruri ale unor agenţii de turism.

2.500 de români au cerut asistență

În regiune mai sunt circa 12.500 de cetăţeni români în atenţia serviciului consular, iar dintre aceştia circa 2.500 solicită în prezent asistentă consulară pentru revenirea în ţară.

Dintre aceştia, circa 400 reprezintă cazuri prioritare de asistenţă consulară, a precizat MAE.

Celula de Criză şi echipele diplomatice şi consulare ale MAE din regiune continuă eforturile pentru repatrieri şi evacuări şi au în atenţie categoriile prioritare, respectiv copii, persoane cu urgenţe medicale, femei însărcinate.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare ale României din regiune, menţine contactul cu cetăţenii români afectaţi de conflictul din Orientul Mijlociu, precum şi cu autorităţile statelor din regiune, şi va continua să acorde asistenţă şi protecţie consulară, cu prioritizarea siguranţei cetăţenilor români, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate.

MAE reiterează recomandările adresate cetăţenilor români în acest context: https://www.mae.ro/node/68212 şi aminteşte importanţa înregistrării pe platforma https://www.econsulat.ro.

MAE recomandă verificarea în mod sistematic a informaţiilor transmise de liniile aeriene, atât pe site-urile oficiale, cât şi prin SMS sau e-mail, în funcţie de opţiunile selectate în relaţia cu operatorul aerian.

De asemenea, cetăţenii sunt sfătuiţi să verifice dacă au primit bilete reprogramate pentru zborurile afectate, să urmărească în permanenţă instrucţiunile comunicate de companiile aeriene şi să se prezinte la aeroport doar atunci când sunt anunţaţi şi chemaţi de către reprezentanţii liniilor aeriene.