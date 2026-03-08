183 de români revin duminică din Qatar cu un zbor pe ruta Riad-București, anunță MAE

183 de români sunt repatriați duminică din Qatar cu un zbor pe ruta Riad - București, a anunțat MAE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

O aeronavă care transportă 183 de cetățeni români repatriați din Qatar urmează să aterizeze duminică la București, în cadrul demersurilor de sprijinire a românilor afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Afacerilor Externe.

"În continuarea demersurilor de sprijinire a revenirii în țară în siguranță a cetățenilor români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, duminică va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, pentru 183 de cetățeni români.

Cetățenii români se aflau în Qatar de la începutul crizei din regiune. Cu sprijinul Celulei de criză MAE și al Ambasadei României la Doha, au fost transferați pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu patru autocare însoțite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha", precizează instituția citată.

Convoiul a fost preluat la granița cu Arabia Saudită de o echipă a Ambasadei României la Riad, care a acordat sprijin pentru procedurile de trecere a frontierei și pentru obținerea rapidă a vizelor în cazurile în care a fost necesar.

MAE: Transferul terestru a fost asigurat de minister, fiind gratuit pentru cetățenii români

Totodată, echipa Ambasadei României la Riad a oferit asistență grupului pe aeroport și a facilitat procedura de îmbarcare în aeronavă.

"Transferul terestru a fost asigurat de MAE, fiind gratuit pentru cetățeni, iar zborul charter a fost organizat de Celula de criză a MAE, împreună cu operatori privați, pentru a asigura prețuri care să permită cât mai multor turiști români accesul la bilete", menționează ministerul.

În colaborare cu celelalte ambasade din regiune, MAE continuă schimbul de informații privind măsurile naționale de repatriere, pentru a permite accesul reciproc la soluțiile disponibile atunci când există locuri libere.

În acest context, alături de români au fost transferați și șase cetățeni ai altor state.

MAE: Aproximativ 1.500 de români au părăsit zona cu zboruri de repatriere asistată

MAE a mulțumit ministerelor de externe din Arabia Saudită și Qatar pentru colaborarea în organizarea zborului de repatriere asistată.

Potrivit instituției, în perioada următoare este planificat un număr mai mare de zboruri comerciale pe culoarele aeriene dedicate României, precum și zboruri de evacuare destinate cazurilor vulnerabile.

Până în prezent, aproximativ 1.500 de cetățeni români au părăsit regiunea prin zboruri de repatriere asistată, zboruri de evacuare realizate prin Mecanismul european de protecție civilă sau prin curse facilitate de Ministerul Afacerilor Externe.