Cinci jucătoare de fotbal iraniene au fugit din hotelul din Australia unde se aflau cu echipa națională. Refuzaseră să intoneze imnul

Cinci jucătoare de fotbal din Iran s-au adăpostit la sediul poliţiei, în Australia. Sursa foto: Profimedia

Cinci jucătoare din lotul feminin de fotbal iranian au părăsit hotelul echipei din Australia și se află în prezent în siguranță la poliție, în contextul temerilor legate de siguranța lor, notează CNN.

Fotbalistele, care au jucat în Cupa Asiei feminină din Australia, se află în centrul unor apeluri tot mai numeroase pentru blocarea ieșirii lor din țară de teama persecuțiilor în Iran, țara lor de origine, aflată în război cu SUA şi Israel. Înaintea primului lor meci de luni, fotbalistele au tăcut în timpul imnului național iranian, un gest pe care nu l-au explicat, dar care a fost interpretat de unii radicali din Iran ca un semn de trădare.

Potrivit unor surse citate de CNN, jucătoarele au fost forțate să cânte imnul național înaintea celui de-al doilea meci de joi, iar duminică, înaintea înfrângerii cu 2-0 în fața Filipinelor, au cântat din nou imnul și au făcut un salut militar.

Jucătoarele au cerut ajutor

După înfrângerea suferită duminică în ultimul meci al turneului, suporterii s-au adunat în jurul autocarului echipei, strigând la poliție să „salveze fetele noastre” în timp ce acesta se îndepărta.

Hadi Karimi, un avocat pentru drepturile omului și membru al comunității iraniene locale, a declarat că suporterii din afara autocarului au putut vedea clar cel puțin trei jucătoare din interior făcând semnul internațional cu mâna pentru ajutor.

Cu toate acestea, o sursă apropiată echipei și-a exprimat scepticismul față de CNN că membrii echipei ar ști ce reprezintă semnul.

Luni, Karimi a adăugat că există speranță ca și alte jucătoare să se alăture celor cinci care sunt în prezent la poliție, adăugând că este o „veste uimitoare” că au scăpat.

Echipa feminină a Iranului a participat la Cupa Asiei feminine din Australia, într-o săptămână de frământări pentru ţara sa, pe măsură ce conflictul cu SUA şi Israelul escaladează şi în ţările vecine.

Situația dificilă a femeilor a ajuns la Reza Pahlavi, fiul șahului demis al Iranului, care s-a alăturat și el apelurilor adresate guvernului australian de a le asigura siguranța, avertizând într-o postare pe X că se vor confrunta cu „consecințe grave” dacă se vor întoarce în Iran.

„Ca urmare a actului lor curajos de nesupunere civilă prin refuzul de a cânta imnul național al actualului regim, ele se confruntă cu consecințe grave dacă se vor întoarce în Iran”, a postat Pahlavi pe X. „Fac apel la guvernul australian să le asigure siguranța și să le ofere tot sprijinul necesar.”

Unii dintre cei prezenți la meciul de duminică se aflau acolo din motive politice pentru a promova sprijinul pentru Pahlavi ca posibil viitor lider al Iranului, susţin enele surse.

Reacţia FIFA

FIFA a anunţat că este, de asemenea, în contact strâns cu părțile relevante, inclusiv cu Confederația Asiatică de Fotbal (AFC), care a organizat turneul la care a participat Iranul săptămâna trecută.

„Siguranța și securitatea echipei naționale feminine a Iranului sunt prioritatea FIFA și, prin urmare, rămânem în contact strâns cu AFC și cu autoritățile australiene relevante, inclusiv Football Australia, în legătură cu situația echipei”, a declarat un purtător de cuvânt al FIFA.

Beau Busch, președintele FIFPRO Asia/Oceania, care reprezintă jucătorii de fotbal din regiune, a declarat pentru ABC că nu au reușit să contacteze membrii echipei iraniene.

Deși acest lucru a fost „incredibil de îngrijorător”, el a spus că anticipase probleme după represiunea regimului iranian împotriva protestatarilor la începutul acestui an. „Responsabilitatea noastră în acest moment este să facem tot ce ne stă în putință pentru a încerca să ne asigurăm că sunt în siguranță”, a spus el.

Ministrul australian de Externe, Penny Wong, a refuzat să comenteze duminică, când a fost întrebată dacă a existat vreun contact între oficialii australieni și jucătoarele iraniene. Ea a spus că nu dorește „să intre în comentarii despre echipa feminină iraniană”.

„Suntem solidari cu bărbații și femeile din Iran și în special cu femeile și fetele iraniene”, a declarat ea pentru postul național de televiziune ABC. „Evident, acesta este un regim despre care știm că și-a reprimat brutal poporul.”

Antrenoarea Iranului spune că echipa vrea să revină acasă

La o conferință de presă de după meci, duminică, antrenoarea Iranului, Marziyeh Jafari, a declarat că echipa este dornică să se întoarcă acasă. „Personal, aș dori să mă întorc în țara mea cât mai curând posibil și să fiu alături de compatrioții și familia mea”, a spus ea.

Karimi, care este și vicepreședinta societății iraniene din Queensland, a spus că suporterii s-au adunat în fața hotelului jucătorilor și, când nu au putut să-i contacteze din cauza securității stricte, au cerut ajutorul poliției locale australiene.

Aceștia s-au întors acolo luni, supraveghind dacă autobuzul pleacă cu jucătoarele spre aeroport. „Vrem să-i separați de IRGC”, a spus el, referindu-se la Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice.