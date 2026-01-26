Cazul Mario: Cei doi inculpați în cazul crimei au mai atacat un băiat, în decembrie. Acesta a depus plângere, apoi a retras-o

Cei doi inculpați în cazul crimei au mai atacat un băiat, în decembrie. Foto: Getty Images

Cei doi minori inculpaţi şi arestaţi pentru omor şi profanare de cadavre în dosarul "Mario" din Cenei au mai agresat un tânăr de 18 ani, din localitate, înainte de Crăciun, a anunţat, luni, Poliţia Timiş.

Tânărul şi-a retras plângerea depusă la poliţie cu câteva zile înainte de uciderea lui Mario Berinde.

Potrivit poliţiştilor, tânărul a sesizat că a fost agresat fizic de doi minori de 15 ani.

"În data de 23 decembrie 2025, la Postul de Poliţie Cenei s-a prezentat un tânăr de 18 ani care a sesizat că, în timp ce se deplasa pe stradă, în extravilanul localităţii Cenei, ar fi fost agresat fizic de doi minori de 15 ani, incidentul având loc la o dată anterioară. În urma sesizării, poliţiştii au întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violenţe, fiind efectuate cercetări în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt. La data de 14 ianuarie, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23 decembrie. Potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate. Cei doi minori de 15 ani sunt cei care sunt acum arestaţi", arată o informare de presă a Poliţiei Timiş, preluată de Agerpres.

Amintim că un adolescent în vârstă de 15 ani a fost ucis de colegii de şcoală, într-o comună din judeţul Timiş. L-au bătut, l-au înjunghiat, au încercat să-i dea foc, pentru a scăpa de cadavru. I-au săpat o groapă şi l-au aruncat acolo. A doua zi, şi-au pus ghiozdanele în spate şi s-au dus la şcoală, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Potrivit unor surse din anchetă, crima a fost planificată în detaliu în urmă cu o lună. Din răzbunare. Iar criminalii ar fi trei copii: unul de 13 ani și alți doi de 15 ani, care au fost arestați. Implicat ar fi și un tânăr de 21 de ani, care ar fi descoperit crima accidental, dar în loc să cheme poliția, i-a ajutat pe cei trei să ascundă cadavrul.

Copilul de 13 ani a fost scos, duminică seara, în secret, din casa bunicilor și dus alături de mamă într-un centru al Protecției Copilului, potrivit surselor Antena 3 CNN. Adolescentul ar fi dependent de droguri și a început programul de dezintoxicare, motiv pentru care nu a intrat astăzi la școală, online, așa cum ar fi trebuit.