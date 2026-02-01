Surse: Copilul de 13 ani, suspectat de crimă, ar fi mărturisit „cu seninătate” fapta. Susține că ar fi fost victima bullying-ului

Crima din Cenei a fost comisă de doi minori de 15 ani și unui de 13 ani care, potrivit legii, nu poate răspunde penal. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Copilul de 13 ani, suspectat că ar fi ucis un băiat de 15 ani, a început să colaboreze cu anchetatorii, potrivit surselor Antena 3 CNN. Aflat în grija statului, adolescentul este internat într-un spital de neuropsihiatrie, unde este supus mai multor investigații. Sursele citate susțin că minorul le-ar fi mărturisit fapta anchetatorilor, iar acum afirmă că el însuși ar fi fost victima bullyingului exercitat de băiatul ucis, motiv pentru care ar fi plănuit atacul.

Copilul de 13 ani se află în aceste momente în grija statului, după ce părinții au fost decăzuți din drepturi. Mama copilului refuzase orice investigație medicale. Acum, băiatul se află la un spital de neuropsihiatrie unde este supus mai multor teste. Băiatul suspectat că l-a ucis pe Mario va face din nou ore online, începând de luni, potrivit surselor Antena 3 CNN. Astfel, el nu se va întoarce la şcoală şi nici nu va putea lua legătura cu profesorii sau cu colegii, ci va primi lecţiile online.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, copilul și-ar fi mărturisit crima cu o „seninătate” care i-a șocat pe specialiști. Acesta ar fi recunoscut că lua droguri.

De asemenea, copilul le-ar fi spus anchetatorilor că a comis crima după ce a fost victima bullyingului din partea lui Mario. Acesta ar mai fi spus că nu a pus singur la cale planul, ci a avut ajutorul unui alt minor, în vârstă de 15 ani.

După expertizele efectuate, în spitalul de neuropsihiatrie, DGASPC Timiș va trebui să ia o decizie cu privire la locul unde va dus minorul sub supraveghere specializată. Între timp, autoritățile verifică dacă mesajele de pe contul de socializare, postate la o zi după ce victima a fost înmormântată, au fost trimise de criminal sau de o persoană care i-ar fi spart contul.

De asemenea, continuă perchezițiile informatice și în cazul celorlalți doi minori implicați în crimă, pentru a afla dacă au comunicat înainte sau după faptă. Cei doi băiaţi au cerut în cursul zilei de vineri judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara să nu fie plasaţi în arest la domiciliu, ci să rămână în spatele gratiilor, întrucât le este frică de furia vecinilor care s-ar putea răzbuna.