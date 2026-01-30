Răsturnare de situaţie: minorii acuzați de moartea lui Mario au cerut ei să rămână în arest, de teama furiei publice

Suspectul de 13 ani care a plănuit și comis crima din Timiș era drogat în momentul faptei, au stabilit anchetatorii. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Cei doi minori de 15 ani, implicați în cazul asasinării lui Mario, au cerut, vineri, în faţa magistraților Curții de Apel Timișoara, să rămână în arest, de teama furiei publice. Iniţial, ei contestaseră arestarea preventivă de 30 de zile. Frica de reacțiile violente ale comunității locale i-a făcut să-şi retragă contestaţia, pentru că arestul la domiciliu ar fi presupus întoarcerea minorilor în localitatea în care a avut loc crima.

Localnicii sunt profund revoltați de tragedie, iar furia acestora riscă să se îndrepte nu doar asupra suspecților, ci și asupra familiilor lor.

Părinții minorilor trăiesc şi ei un coșmar. Aceștia se ascund de teama represaliilor,în contextul unei comunități şocate și indignate.

Minorul de 15 ani acuzat de omor calificat a participat la expertiza informatică a telefonului său mobil. Anchetatorii încearcă să obțină noi probe care să clarifice circumstanțele în care a avut loc crima ce a cutremurat întreaga țară.

Minorii au declarat că, deşi condiţiile din spatele gratiilor, le afectează starea de sănătate, ar fi mai bine pentru ei să rămână acolo, deoarece se tem pentru viaţa lor.

Avocatul familiei lui Mario: "Ar putea urma plângeri penale împotriva părinţilor"

Avocatul Adrian Cuculius, care reprezintă familia lui Mario, adolescentul ucis în judeţul Timiş, a declarat, miercuri, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că "din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute nişte acte procedurale, care s-ar putea să implice şi nişte plângeri penale chiar cu privire la părinţii celor care se fac vinovaţi de moartea acestui copil".

Cuculis a adăugat că minorul de 13 ani poate fi scos de părinţii lui din ţară: "Nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta".

"Da, copilul poate fi scos din ţară şi singura măsură pe care o are este una de natură administrativă. În clipa aceasta, fără un dosar penal, fără un ordin, nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta.

Aici probabil că se doreşte o mutare pe la vreo rudă. Probabil că autorităţile vor putea ţina urma lor şi, la un moment dat, dacă va fi cazul, mă refer la părinţii lui, să-i aducă înapoi. Orice organ de urmărire penală poate deschide un dosar din oficiu", a mai spus avocatul Adrian Cuculius.