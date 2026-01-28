Avocatul familiei lui Mario: Ar putea urma plângeri penale împotriva părinţilor celor care se fac vinovaţi de moartea copilului

Avocatul Adrian Cuculius, care reprezintă familia lui Mario, adolescentul ucis în judeţul Timiş, a declarat, miercuri, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că "din punctul nostru de vedere, al familiei lui Mario, urmează să fie făcute nişte acte procedurale, care s-ar putea să implice şi nişte plângeri penale chiar cu privire la părinţii celor care se fac vinovaţi de moartea acestui copil". Cuculis a adăugat că minorul de 13 ani poate fi scos de părinţii lui din ţară: "Nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta".

"Da, copilul poate fi scos din ţară şi singura măsură pe care o are este una de natură administrativă. În clipa aceasta, fără un dosar penal, fără un ordin, nu i se poate refuza familiei să-şi mute copilul din stânga în dreapta.

Aici probabil că se doreşte o mutare pe la vreo rudă. Probabil că autorităţile vor putea ţina urma lor şi, la un moment dat, dacă va fi cazul, mă refer la părinţii lui, să-i aducă înapoi. Orice organ de urmărire penală poate deschide un dosar din oficiu", a mai spus avocatul Adrian Cuculius.

Ce spune primarul din Sânmihaiu Român

Primarul localităţii Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuţi, a declarat marţi seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că a aflat că părinţii minorului de 13 ani, acuzat de crimă, ar intenţiona să îl scoată din România.

"N-a fost direct, dar aşa a ajuns la mine: că ei intenţionează să ducă băiatul, nu ştiu la ce moment, că tatăl lucrează acolo (n.r.: în Spania), mama şi să plece afară", a povestit edilul în interviu. Oficial, în prezent, adolescentul de 13 ani, acuzat de crima din Timiş, se află într-o clinică de neuropsihiatrie.

Edilul a mai subliniat că informaţia nu este însă verificată.

"E o informaţie, dar nu este verificată, că nu vreau să vă spun prostii, ştiţi ce zic? Aşa a ajuns la mine de la locuitori, că ar veni din partea bunicilor şi asta am spus şi eu mai departe", a adăugat oficialul din Sânmihaiu Român.