Primarul din Sânmihaiu Român: Părinţii copilului acuzat pentru crima din Timiș ar vrea să îl scoată din țară

Primarul localităţii Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuţi, a declarat marţi seara, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că a aflat că părinţii minorului de 13 ani, acuzat de crimă, ar intenţiona să îl scoată din România. "N-a fost direct, dar aşa a ajuns la mine: că ei intenţionează să ducă băiatul, nu ştiu la ce moment, că tatăl lucrează acolo (n.r.: în Spania), mama şi să plece afară", a povestit edilul în interviu. Oficial, în prezent, adolescentul de 13 ani, acuzat de crima din Timiş, se află într-o clinică de neuropsihiatrie.

"Există un lucru pe care vi-l prezentăm în premieră naţională, pe un canal de de televiziune: se încearcă salvarea de efectele penale, dacă ele ar fi pentru acest copil (n.r.: minorul de 13 ani care l-a ucis pe Mario), şi atenţie: se încearcă scoaterea sa din ţară. Această informaţie este una extrem de importantă şi, sigur, că este importantă pentru speţa în sine. Un copil care are apucături de felul acesta, de o violenţă aşa cum reiese din ceea ce aflăm noi, jurnaliştii, şi anchetatorii", a spus Mihai Gâdea, la începutul ediţiei din această seară a emisiunii "Sinteza Zilei".

Conform unor noi detalii, minorul de 13 ani a mers la fotbal, unde era extrem de violent, era extrem de dur şi îşi lovea colegii.

"În urmă cu puţin timp, cu doar câteva zile înainte de crimă, a bătut un alt băiat, de 17 ani, el având 13 ani – până la sânge, ceva îngrozitor. Familia acestuia, terorizată de un copil de 13 ani, îşi retrage plângerea, spunând: «Mi-era frică, am şase copii».

În acest moment, însă, toată atenţia vine pe responsabilitatea lui şi pe modul în care o societate, o naţiune înţelege să gestioneze un astfel de moment, deci, responsabilitatea copilului. Dar, pe de altă parte, apare şi o altă problemă care se poate întâmpla în orice altă speţă şi anume: dacă ai 13 ani, nu răspunzi penal şi mai mult decât atât, familia te poate scoate din ţară", a mai afirmat realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei".

"Nu mi-am exprimat o teamă legat de asta (n.r.: scoaterea din România a băiatului de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario), era o discuţie din zona bunicilor, am înţeles. N-a fost direct, dar aşa a ajuns la mine: că ei intenţionează să ducă băiatul, nu ştiu la ce moment, că tatăl lucrează acolo (n.r.: în Spania), mama şi să plece afară", a declarat Viorel Mărcuţi, primarul comunei Sânmihaiu Român, aflată în judeţul Timiş, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN.

Edilul a mai subliniat că informaţia nu este însă verificată.

"E o informaţie, dar nu este verificată, că nu vreau să vă spun prostii, ştiţi ce zic? Aşa a ajuns la mine de la locuitori, că ar veni din partea bunicilor şi asta am spus şi eu mai departe", a adăugat oficialul din Sânmihaiu Român.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Când aţi auzit asta?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Cred că este o săptămână, în zilele în care se discuta şi că ar veni să fie la noi, în comună. Deci, pe noi nu ne-a anunţat nimeni, nu l-am văzut noi sau cineva din colegii mei ca să ştim. Eu, sincer, nici nu-l cunosc şi încă nu a locuit deloc la noi în comună. Că s-au refugiat poate atunci, imediat după eveniment, seara, cumva, dar na, nu era o informaţie, nici Poliţia nu o avea.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Dar asta cu bunicii, dumneavoastră aţi auzit-o când? Că bunicii ar spune că pleacă în Spania?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Păi, probabil că în perioada... cred că joi sau vineri.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": : Credeţi că este posibil să se întâmple asta? Adică, în condiţiile în care el n-are niciun fel de măsură, el poate să iasă din ţară, nu?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Am înţeles că băiatul a fost internat de către Direcţie şi s-a instituit măsură, nu mai are cum... În momentul în care s-au mişcat lucrurile şi cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara au intervenit, cu siguranţă, nu se va întâmpla asta. Am văzut şi poziţiile dumnealor.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Dar ştiţi cumva că s-au luat sigur măsuri?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Tot aşa, ce apare în media: că informaţie nu avem.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Copilul de 13 ani este acum în casa unei rude cu pază la uşă, poliţişti în civil. Sursele noastre susţin că fac viligenţe pentru paşaport la copil. Deci, asta este ce noi ştim. Dar paza la uşă pare că e mai degrabă pentru protecţia lor, să nu fie linşaţi, nu că el ar avea măsuri.

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Da, aceeaşi măsură a fost problemă a fost şi la Sânmihaiu, când au fost tulburările, să le spun aşa. Era vorba de protecţia familiei şi a proprietăţii, că băiatul nici nu era acolo.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Dar ştiţi cumva dacă s-a făcut cerere de paşaport pentru copil?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Nu, nu cunosc. Nu ţine familia legătura cu noi. Deloc. Deci, nici nu au fost să vorbească cu noi deloc.

Informaţia revoltătoare privind planul pe care îl au părinţii băiatului de 13 ani vine o zi după ce profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat , în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario Alin Beride.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Familia copilului, dumneavoastră nu o cunoaşteţi, nu?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Pe tată l-am văzut atunci, noaptea, când am intervenit, după ce a avut loc negocierea între forţele de ordine şi familie şi m-au sunat pe mine, eu eram la primărie, să vin şi să intru eu, fiindcă nefiind mandat, fiind doar acordul familiei, au zis să vină primarul, că avem încredere în el şi dânsul poate să vină aici. Şi să intru cu cei doi protestatari şi cu un consilier de-ai mei.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Mai vreau să vă întreb ceva. Am văzut că a fost Şoşoacă la dumneavoastră. Ea a fost primită bine, a fost şi un incident pe acolo?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: La noi nu au fost probleme, o singură persoană ştiu c-a intrat în contradictoriu, nu o cunosc, nu este de la noi din localitate. Poate că aţi văzut pe filmări, că a fost live: un domn, nu ştiu cine este (n.r.: individul care s-a contrazis cu lidera partidului S.O.S). Ştiu că şi-au făcut anumite reproşuri.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": I s-au găsit copilului în sânge substanţe... cannabis şi, e limpede că a folosit substanţe halucinogene. Aveţi vreo informaţie despre acest subiect?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Ce am aflat de la Poliţie, neoficial, că într-adevăr, s-au găsit substanţe în sânge. Consum de marijuana, am înţeles.

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": În zonă, pe acolo, ştiţi cumva cum ajung, care este filiera lor?

Viorel Mărcuţi, primarul localităţii Sânmihaiu Român: Nu, fiindcă repet: nu la noi s-a întâmplat. Eu nu-l cunosc foarte bine. Acum, detalii mai ok luaţi de la primarul din zonă, colegul meu. Deci, dânsul cam ştie ce se întâmplă acolo, e destul de informat, ştiu că au fost anumite discuţii. Dar nu le cunosc, că vă repet: la mine n-a fost crima, ci doar suspiciunea că băiatul e acolo şi au vrut să îi linşeze pe acolo, în cazul bunicilor.

Recent, edilul localităţii Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuţi, a fost vizitat de Diana Şoşoacă, lidera partidului S.O.S.

"Informaţia de la Poliţie sau din alte surse a fost aşa: «Băiatul nu are instituită nicio măsură şi va pleca cu părintele în Spania». Informaţie de la poliţie", a declarat Viorel Mărcuţi în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu europarlamentarul.

Diana Şoşoacă a intervenit şi l-a întrebat pe edil: "Deci, Poliţia l-a lăsat?", iar oficialul a răspuns astfel: "Nu l-a lăsat, a spus: «Nu avem nicio măsură instituită»", iar lidera partidului S.O.S. a spus: "Ba da, Legea 272".