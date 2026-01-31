Surse: Copilul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, va face din nou cursuri online, de luni

Mario, băiatul de 15 ani ucis de doi colegi de şcoală, era singur la părinţi. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Copilul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario, va face din nou ore online, începând de luni, potrivit surselor Antena 3 CNN. Astfel, el nu se va întoarce la şcoală şi nici nu va putea lua legătura cu profesorii sau cu colegii, ci va primi lecţiile online. Între timp, ancheta crimei din Timiş ar putea fi extinsă, după ce au apărut noi indicii că s-ar fi încercat ascunderea faptelor. Declaraţiile şocante făcute de mama copilului de 13 ani în faţa procurorilor ridică mari semne de întrebare cu privire la percepţia familiei despre faptele criminalilor. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Vestea că adolescentul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, va urma cursurile online vine la o zi după ce s-a aflat că părinţilor săi le-au fost suspendate drepturile. Surse Antena 3 CNN au precizat că minorul va intra în contact direct cu cadrele didactice şi nici cu elevii de la şcoala în care el învăţa. Mai exact, acestuia i se va crea un cont pe o platformă educaţională, unde profesorii îi vor încărca materialele de studiu, iar elevul va trebui să le rezolve.

Ulterior, elevul de 13 ani va trimite răspunsurile sale pe aceeaşi platformă educaţională. Această modalitate de studiu la care s-au gândit reprezentanţii DGASPC Timiş se referă la faptul că băiatul nu ar trebui să intre în contact cu ceilalţi elevi ca să nu-i perturbe.

Mai mult, nu i se cere o prezenţă la o oră fixă – practic, asasinul de 13 ani va intra la cursurile online atunci când va finaliza fişele primite de la dascăli.

Minorul de 13 ani, acuzat de crima din Cenei, supus unor expertize medicale

Între timp, ancheta deschisă în urma uciderii lui Mario continuă în localitatea Cenei, judeţul Timiş. Ieri, mama băiatului de 13 ani, acuzat de crima din Timiş, a făcut declaraţii şocante în faţa anchetatorilor. Surse Antena 3 CNN au afirmat că femeia le-a spus criminaliştilor că a văzut urme de sânge în casă şi în curte, dar fiul ei de 13 ani a convins-o că sunt de la o găină pe care a omorât-o câinele familiei.

Oamenii din localitatea Cenei se tem că, odată ce minorul a fost luat de lângă mama şi tatăl său cărora li s-au suspendat drepturile părinteşti, aceştia s-ar putea întoarce în casa în care a avut loc crima înfiorătoare în seara zilei de 19 ianuarie.

În următoarele zile, băiatul de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario, va fi supus mai multor expertize medicale. De asemenea, se ia în calcul ca, odată ce toate aceste expertize vor fi finalizate, minorul să fie transferat într-un centru dedicat minorilor dependenţi de stupediante.

Între timp, familiile celorlaţi doi adolescenţi de 15 ani - cel acuzat de omor, dar şi cel acuzat de profanare de cadavre, s-au mutat din localitatea Cenei de teama vecinilor care sunt revoltaţi de faptele lor abominabile. În plus, cei doi băiaţi au cerut în cursul zilei de vineri judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara să nu fie plasaţi în arest la domiciliu, ci să rămână în spatele gratiilor, întrucât le este frică de furia vecinilor care s-ar putea răzbuna.

Petiție online pentru modificarea Codului Penal: răspundere penală pentru minori sub 14 ani

Aproape 300.000 de oameni au semnat până acum petiţia, denumită simbolic "Legea Mario", prin care se cere modificarea Codului Penal, tocmai pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare. De altfel, Ministerul Justiţiei analizează schimbarea Codului Penal cu o singură condiţie: ca minorul să fi avut discernământ la momentul crimei.

Recent, profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario Alin Beride. Crima a avut loc în urmă cu aproape două săptămâni.