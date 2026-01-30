Copilul de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario, a fost luat de lângă părinţi. Autorităţile le-au suspendat drepturile

Crima din localitatea Cenei, judeţul Timiş, a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Surse Antena 3 CNN au declarat vineri că autorităţile l-au luat din familie pe băiatul de 13 ani, acuzat că l-a ucis pe Mario în urmă cu mai bine de o săptămână. Mamei și tatălui minorului le-au fost suspendate drepturile părintești şi, în prezent, ei nu pot lua legătura cu unicul lor fiu. Acesta din urmă se află într-un centru, ştiut doar de oficialii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Copilul de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario, dus singur într-un centru, fără părinţi

Decizia radicală s-a întâmplat în cursul zilei de joi, după ce o ordonanța prezidențială a fost pusă în aplicare de un executor judecătoresc. Astfel, în prezent, copilul de 13 ani se află într-un loc separat de părinţii săi. El urmează să fie evaluat de specialişti.

"Avȃnd în vedere neîndeplinirea, de către familia R., a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului (...).

Ordonanţa a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acorda servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor. Pentru protecţia minorului şi a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situaţia cu maximă atenţie", au transmis într-un comunicat oficialii din cadrul DGASPC Timișoara.

Surse Antena 3 CNN susţin că părinţii au fost decăzuţi din drepturi, motiv pentru care anchetatorii şi specialiştii Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timișoara au reuşit să îl ia de lângă mama lui, din acel loc secret, unde a fost ţinut până ieri.

Surse judiciare au mai precizat că, în aceste momente, minorul acuzat că l-a ucis pe Mario, ar fi ţinut într-un centru ştiut doar de reprezentanţii DGASPC Timișoara şi de către membrii comisiei care se ocupă în mod exclusiv de acesta.

Petiție online pentru modificarea Codului Penal: răspundere penală pentru minori sub 14 ani

Aproape 300.000 de oameni au semnat până acum petiţia, denumită simbolic "Legea Mario", prin care se cere modificarea Codului Penal, tocmai pentru ca aceste fapte comise cu discernământ de cei sub 14 ani să fie pedepsite ca atare. De altfel, Ministerul Justiţiei analizează schimbarea Codului Penal cu o singură condiţie: ca minorul să fi avut discernământ la momentul crimei.

Recent, profilerul pregătit de FBI, Dorin Dumitran, a declarat în exclusivitate, la Antena 3 CNN, că este interesant de descoperit "până unde erau dispuşi copiii criminali să meargă cu planul" înfiorător care i-a adus sfârşitul lui Mario Alin Beride. Crima a avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână, mai exact în seara zilei de luni, 19 ianuarie.



