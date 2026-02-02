Bărbat ucis de fiul lui, care l-a înjunghiat de 200 de ori, într-un apartament din Sectorul 3. Procurorii vorbesc de o violență extremă

Un bărbat din sectorul 3 din București a fost ucis de fiul lui, care l-a înjunghiat de peste 200 de ori cu un cuțit. Agresorul a fost prins pe stradă și a fost arestat pentru omor calificat.

Atenție, informații cu puternic impact emoțional!

În 29 ianuarie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au acuzat pe agresorul de 38 de ani de omor calificat.

Cu o seară înainte, în jurul orei 20:04, polițiștii au fost sesizate prin apel la 112 de către concubina victimei, care a reclamat faptul că nu reușește să ia legătura cu aceasta, deși telefonul mobil se auzea sunând în interiorul apartamentului. Polițiștii au mers la adresa indicată și au cerut sprijinul unui echipaj de descarcerare ca să intre în casă.

Acolo au găsit mort un bărbat în vârstă de 69 de ani, care s-a stabilit că era tatăl agresorului.

Anchetatorii au stabilit că victima fusese înjunghiată de mai multe ori.

Constatările medico-legale au evidențiat multiple leziuni traumatice prin înțepare și tăiere, la torace, abdomen, cap, membre, numărul și distribuția acestora arătând o violență extremă, care a condus la decesul victimei. Din primele informații, bătrânul fusese înjunghiat de peste 200 de ori.

Agresorul a fost reținut în 29 ianuarie și apoi a fost arestat pentru 30 de zile de către un magistrat de la Tribunalul București.