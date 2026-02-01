Protestele împotriva taxelor mari se extind în țară. Sute de oameni în stradă la Odorheiu Secuiesc: "Hoție legalizată". UDMR, huiduit

1 minut de citit Publicat la 17:33 01 Feb 2026 Modificat la 17:38 01 Feb 2026

Protest anti-taxe la Odorheiu Secuiesc. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Sute de oameni au ieșit în stradă, duminică, la Odorheiu Secuiesc, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor locale.

La fel cum s-a întâmplat sâmbătă la Miercurea Ciuc, și protestatarii de astăzi au huiduit și le-au reproșat aleșilor UDMR că nu s-au opus majorărilor fiscale și n-au protejat interesele alegătorilor.

La Miercurea Ciuc, primar este Korodi Attila, din partea UDMR.

Odorheiul Secuiesc îl are primar pe Szakacs-Paal Istvan, de la aceeași formațiune politică.

"Guvernul a băgat taxe mai mari, care s-au simțit în buzunarele oamenilor. Noi trăim de pe o zi pe alta", s-a plâns un protestatar.

"Vrem să demonstrăm voința noastră de a schimba situația, pentru că momentan ceea ce se întâmplă în țara asta e o hoție legalizată. A lua de la orice persoană ceva fără acordul persoanei respective este o hoție", a adăugat un altul.

2.000 de oameni au cerut sâmbătă, la Miercurea Ciuc, ca UDMR să meargă la păzit oile

Sâmbătă, la Miercurea Ciuc, peste 2.000 de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan și transpuse în practică de administrațiile locale, care au dus în cele mai multe cazuri la cel puțin dublarea valorii taxelor și impozitelor locale.

Oamenii și-au strigat revolta că UDMR nu s-a opus majorărilor și au reproșat formațiunii politice că i-a abandonat, în loc să le protejeze interesele.

Protestatari s-au strâns în centrul orașului cu pancarte în limbile maghiară și română.

"Din guvernul acesta face parte și UDMR și le transmitem să meargă acasă și să păzească oi, pentru că altceva nu au făcut în 35 de ani. Au furat numai", a spus un bărbat.

"Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Politicienii nu ne reprezintă. Ăsta este adevărul. Ne-au trădat", a acuzat un alt protestatar.

"Plătim impozite pe casă la valoarea chiriei. E foarte rușinos ce face Guvernul ăsta acum", a adăugat un al treilea.

După un an dificil, marcat de creșteri de taxe și liberalizări de prețuri la energie după eliminarea plafonărilor, Guvernul a anunțat un pachet de relansare economică și unul de reducere a cheltuielilor din administrație cu 10%.

Niciunul nu a fost adoptat deocamdată.