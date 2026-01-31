2.000 de oameni protestează la Miercurea Ciuc față de creșterea taxelor. Mesaj pentru UDMR: „Să meargă să păzească oile”

Aceștia au venit pregătiți cu pancarte pe care au scris și în limba română și în cea maghiară că nu ei au distrus economia țării și că dizabilitatea nu este un privilegiu. Foto: captură Antena 3 CNN

Un protest uriaș are loc, sâmbătă, la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de oameni au ieșit în stradă, nemulțumiți de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Oamenii sunt revoltați și de faptul că UDMR nu s-a opus majorării taxelor și impozitelor și au reproșat formațiunii maghiare că i-a abandonat, în loc să le protejeze interesele.

Protestatarii, care s-au strâns în centrul orașului ca să își vocifereze nemulțumirile, spun că și autoritățile locale i-au dezamăgit, deoarece nu și-au impus punctul de vedere la nivel central și acum ei suferă consecințele.

Protestatarii sunt revoltați de Guvernul Bolojan, dar se simt cu atât mai mult dezamăgiți de UDMR.

„Din guvernul acesta face parte și UDMR și le transmitem să meargă acasă și să păzească oi, pentru că altceva nu au făcut în 35 de ani. Au furat numai”, a spus un bărbat.

„Trădare pentru secui, trădare pentru unguri, trădare pentru români. Politicienii nu ne reprezintă. Ăsta este adevărul. Ne-au trădat”, a spus un alt protestatar.

„Avem speranța să plece politicienii. Demisia”, a adăugat un altul.

„Au vândut locuințele pentru un preț destul de mare, am plătit și acum impozit plătim cât plăteam atunci pentru chirie. E foarte rușinos ce face Guvernul ăsta acum”, a spus un alt protestatar.

Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut.

După un an dificil, marcat de creșteri de taxe și liberalizări după eliminarea plafonărilor, Guvernul promite un pachet de relansare economică și unul de reducere a cheltuielilor din administrație. Niciunul nu a fost adoptat deocamdată.