Trei români din Germania i-au cerut unui bătrân de 90 de ani 4.000 de euro pentru nici două ore de muncă. Au fost arestați

Trei români au fost arestați, în Nuremberg, după ce au încercat să înșele un bărbat în vârstă de 90 de ani. Aceștia s-au oferit să-i schimbe jgheaburile de la acoperiș pentru suma de 250 de euro. Ulterior, după aproximativ o oră și jumătate de muncă i-au cerut 4.000 de euro. Bătrânul s-a dus la bancă să scoată banii, iar banca a alertat poliția, care i-a arestat pe tinerii români chiar când încasau suma exorbitantă, potrivit publicației infranken.de, care citează poliția metropolitană.

Incidentul a avut loc vineri, 13 martie, după-amiază în districtul Wetzendorf din Nuremberg. Cei trei români, de 19, 35 și 37 de ani, au fost arestați pentru înșelăciune.

Cei trei români au fost arestați chiar în timp ce încasau banii ceruți de la bătrânul din Germania. Potrivit poliției, cei trei au alte dosare penale deschise în Germania. Oamenii legii au găsit, de asemenea, și un buletin falsificat la românul de 19 ani. Un procuror din Nuremberg-Fürth a cerut ca bărbații să fie arestați preventiv.

În acest context, poliția din Germania a emis un avertisment cu privire la această metodă de înșelăciune, care a fost folosită și în România. Astfel, polițiștii îi sfătuiesc pe oameni să respecte câteva recomandări de bază: