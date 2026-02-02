Cel mai mare aeroport din Africa, deja în construcție: Cum va arăta uriașul terminal în formă de X. Bishoftu costă 12,5 miliarde de $

Bishoftu International Airport, cel mai mare aeroport din Africa. Sursa foto: Zaha Hadid Architects

Lucrările de construcție au început la ceea ce va deveni cel mai mare aeroport din Africa, un proiect de infrastructură de amploare fără precedent pe continent. Noul Bishoftu International Airport este construit în orașul Bishoftu, în apropiere de Addis Ababa, Etiopia, și este dezvoltat de Ethiopian Airlines Group, în parteneriat cu guvernul etiopian. Investiția totală este estimată la 12,5 miliarde de dolari, iar aeroportul este gândit ca un hub aviatic global, cu un design spectaculos în formă de „X”.

Piatra de temelie a fost pusă sâmbătă, 10 ianuarie 2026, în cadrul unei ceremonii oficiale la care a participat premierul Etiopiei, Abiy Ahmed Ali.

Autoritățile au anunțat că Bishoftu International Airport va fi cel mai mare proiect de infrastructură aviatică din istoria Africii, având o capacitate de peste patru ori mai mare decât principalul aeroport actual al țării. În prima fază, aeroportul va putea deservi aproximativ 60 de milioane de pasageri pe an, urmând ca, în etapele ulterioare, capacitatea să ajungă la 110 milioane de pasageri anual.

› Vezi galeria foto ‹

Aeroportul este proiectat de celebrul birou britanic Zaha Hadid Architects, care își propune să transforme Bishoftu într-un centru aviatic major pentru Africa, conectând continentul cu Europa, Asia și Americile, potrivit biroului de arhitectură.

Bishoftu va fi un oraș-aeroport

Designul prevede patru piste, facilități de parcare pentru 270 de aeronave și un terminal organizat în jurul unei „coloane centrale”, inspirată de Marea Vale a Riftului, care traversează Orientul Mijlociu și Africa de Est. Această structură va reduce semnificativ timpii de transfer și distanțele parcurse de pasageri între terminale.

Unveiling the design of Bishoftu International Airport.

Africa’s Global Gateway redefined. #FlyEthiopian pic.twitter.com/pRb0koBNkA — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) January 10, 2026

Proiectul este conceput ca un complex complet integrat de tip „Airport City” (n.r. oraș-aeroport), care va include hub-uri de marfă, hoteluri, zone comerciale, parcuri logistice și unități de mentenanță.

Potrivit estimărilor, până la 80% dintre pasageri vor fi în tranzit, fără a părăsi incinta aeroportului. Pentru aceștia, terminalul va oferi facilități de nivel internațional, inclusiv spații exterioare cu plante native, hoteluri în zona airside și o varietate de restaurante.

În același timp, aeroportul este proiectat pentru a obține certificarea LEED Gold, al doilea cel mai înalt nivel acordat de Consiliul pentru Clădiri Verzi din SUA, reflectând accentul pus pe sustenabilitate și eficiență energetică.

Construcția se va desfășura în mai multe etape, prima fiind programată să fie finalizată până în 2030, moment în care Bishoftu International Airport va deveni un reper major al aviației africane și un nod strategic în transportul aerian global.