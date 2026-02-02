Hotelurile încep să elimine uşile de la toalete în camere, iar clienții nu sunt încântați

Decizia lanțurilor hoteliere de a renunţa la uşa de la baie a fost luată, în primul rând, din motive economice. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Noua tendință în industria hotelieră este înlocuirea ușilor de baie cu perdele sau paravane glisante. Însă clienţii sunt indignaţi şi spun că îşi doresc din nou intimitate în camerele lor.

Camerele de hotel tradiţionale cu care suntem obişnuiţi încep să dispară. Noutatea constă în decizia, adoptată din ce în ce mai mult de tot mai multe hoteluri, de a elimina ușile de la baie din camere. Mulți oaspeți şi-au exprimat însă dezaprobarea față de această măsură, care pare puțin prea drastică. Wall Street Journal, preluat de Fanpage, a fost primul care a observat fenomenul, fiind primul care a raportat înlocuirea ușilor tradiționale din camerele de hotel cu uși glisante, perdele, perdele despărțitoare strategice și alte soluții creative, toate acestea fiind soluţii în reducerea cheltuielilor.

Această inovație, însă, nu a fost bine primită în rândul clienților, mai ales cuplurile s-au revoltat. „Îmi iubesc soțul, dar nu vreau să-l văd folosind baia”, a comentat o clientă dezamăgită de uşa de sticlă transparentă pentru Wall Street Journal. Iar situaţia stânjenitoare este amplificată dacă victimele nu sunt parteneri, ci, de exemplu, doi colegi care împart o cameră într-o călătorie de afaceri. În acest caz, există evident deja un nivel mai scăzut de încredere și intimitate, astfel că împărțirea spațiului în acest mod ar putea fi problematică. Alegerea lanțurilor hoteliere a fost cauzată, în primul rând, din motive economice, pe care le rezolvă astfel printr-un spaţiu minimalist.

O baie mobilată tradițional necesită evident costuri de întreținere: de ​​exemplu, există becuri de schimbat, mânere de înlocuit periodic și facturi de instalații sanitare de plătit. Aşezarea unei toalete în centrul camerei şi apoi amenajarea restului băii în jur are probabil un impact mai mic asupra bugetului companiei.

Însă cu siguranţă are un impact important asupra recenziilor venite din partea clienților. În acest sens a fost creat un site pe internet dedicat exclusiv evaluării hotelurilor în funcție de gradul de intimitate oferit, care se numește Bring Back Doors. Descrierile precise ale hotelurilor se concentrează pe prezenţa sau absenţa ușilor de la baie. Astfel a fost întocmită o listă de hoteluri care le-au eliminat și cele care încă le au. „Meriți intimitate atunci când călătorești. Meriți uși de baie reale. Găsirea unui hotel cu o ușă de baie reală nu ar trebui să fie o problemă”, se arată pe pagina principală.

Sadie, care administrează site-ul și profilul său TikTok, și-a asumat sarcina de a identifica hotelurile cu uși la baie în orașele din întreaga lume, de la Los Angeles la Roma. „M-am asigurat că fiecare cameră are o ușă reală de baie”, a scris ea. Ideea provine dintr-o experiență personală neplăcută: „Am creat acest site dintr-o frustrare profundă: după ce am rezervat o cameră de hotel cu două paturi, am descoperit că nu exista ușă la baie.” Acest disconfort este împărtășit de mulți alții, care dezaprobă ideea de a reduce costurile și de a compromite intimitatea, devalorizând astfel conceptul esențial de ospitalitate.

Campania lui Sadie pe rețelele sociale invită deschis hotelurile să facă un pas înapoi și să nu mai folosească perdele în locul uşilor propriu-zise. Acestea nu sunt doar accesorii structurale, parte integrantă a decorului, ci un detaliu care face toată diferența în ceea ce privește intimitatea și confortul clienţilor.