Un hoț a umplut patru valize cu iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon, după ce s-a ascuns într-un supermarket din Franța

Publicat la 13:33 02 Feb 2026 Modificat la 13:39 02 Feb 2026

Individul s-a ascuns în magazin la scurt timp după ce programul s-a încheiat / sursă foto: Getty Images

Un bărbat s-a ascuns într-un supermarket din Angers, Franța, ca să fure bunuri. După ce a fost prins de paznic și, ulterior, arestat, polițiștii au descoperit patru valize umplute cu iPhone-uri, detergent și carduri Pokemon, în valoare de 18.000 de euro.

Incidentul a avut loc în supermarketul Carrefour Saint-Serge din orașul francez Angers, în noaptea de joi 29 spre vineri 30 ianuarie.

Individul s-a ascuns în magazin la scurt timp după ce programul s-a încheiat.

În jurul orei 23.30, sistemul de securitate al magazinului a semnalat o mișcare suspectă, astfel că s-a declanșat alarma, potrivit publicației Ouest France.

Paznicul a mers ca să verifice situația, iar acolo a descoperit bărbatul care avea patru valize pline.

Individul i-a spus că este agent de curățenie, însă paznicul a sunat la poliție.

După ce au ajuns polițiștii, aceștia au verificat cele patru valize și au descoperit că individul furase telefoane mobile iPhone și carduri Pokemon, a căror valoare a fost estimată la aproximativ 18.000 de euro.

„Avem un sistem de detectare a mișcărilor foarte performant. Agentul de securitate l-a reținut într-o încăpere până la sosirea poliției”, a declarat Jérémie Denis, directorul general al magazinului.

Bărbatul a fost arestat preventiv, iar acum polițiștii au deschis o anchetă privind posibila implicare a acestuia în alte furturi comise în magazine precum Leclerc, Auchan sau Fnac.