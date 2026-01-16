În Italia, un român și-a umplut coșul cu bunuri de 2.380 de euro și apoi a vrut să plece fără să plătească

Tânărul român a pus în coşul de cumpărături cosmetice și aparate de ras electrice în valoare totală de 2.380 de euro. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român în vârstă de 19 ani a fost arestat în localitatea Como din Italia după ce a încercat să fure dintr-un supermarket bunuri în valoare de 2.380 de euro.

Tânărul pusese în coşul de cumpărături cosmetice și aparate de ras electrice în valoare totală de 2.380 de euro, o pradă record, pe care românul în vârstă de 19 ani a crezut că o va putea scoate din supermarket fără să plătească, reatează presa italiană.

Oprit de agenții de pază, hoțul a fost arestat ulterior de poliție. Un complice care se afla cu tânărul român este căutat, după ce a reușit să scape înainte de sosirea poliției.

Din primele cercetări se pare că agentul de pază a observat doi tineri care se plimbau printre rafturile cu produse de înfrumusețare și de îngrijire personală, inclusiv articole electrice, și puneau în cărucioare cantităţi masive de cosmetice și aparate de ras de marcă. Încercând să fie discreți, cei doi au încercat apoi să ocolească, fără să fie observaţi, casele de marcat, profitând de deschiderea barierei metalice automate.

Cei doi au fost reținuți și a fost chemată poliția. Carabinierii sosiţi la faţa locului au intervenit și l-au arestat pe românul în vârstă de 19 ani, în timp ce complicele său a reușit să scape. Marfa a fost returnată la supermarket, iar presupusul hoț a fost dus la secția de poliție și identificat.

Ofițerii au stabilit că tânărul nu era înregistrat în Italia și nu avea antecedente penale în respectiva țară. În urma investigațiilor, tânărul a fost arestat pentru tentativă de furt calificat. Complicele bărbatului, care nu a fost încă identificat, este căutat. Biroul de imigrare al secției de poliție are în vedere posibile măsuri administrative.