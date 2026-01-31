După un an de renovări, un cuplu a descoperit o colecţie bizară de obiecte ascunsă într-un perete al unei case vechi de 146 de ani

O rețetă medicală datată 1925 şi o pagină de ziar din New York, printre obiectele găsite în peretele casei construite în stil victorian. Sursa colaj foto: captură video TikTok/The Vintage Victorian

După un an de renovări, un cuplu din statul american New Jersey a făcut o descoperire impresionantă în unul dintre pereţii casei construite în stil victorian. Este vorba despre mai multe obiecte care erau ascunse în spatele unui perete al locuinţei, care este veche de aproape 150 de ani, a relatat Daily Express. Surprinşi de ceea ce au găsit, cei doi soţi au filmat ceea ce au descoperit, iar imaginile au devenit virale, după ce le-au postat pe contul lor de TikTok. O reţetă din 1925 şi o pagină de ziar din New York, care are data de 2 februarie 1931, se numără printre lucrurile găsite de tineri.

Amanda și Vinny locuiesc în New Jersey şi își restaurază de un an locuința din epoca victoriană, căreia îşi doresc să-o redea "strălucirea de odinioară". Ei documentează întreaga transformare pe rețelele de socializare, iar în 2025 ei au făcut o primă descoperire în casă, potrivit sursei citate. La 12 luni distanță, încă mai scot la iveală obiecte care au peste un secol vechime, obiecte care au fost ascunse de foştii proprietari în unul dintre pereţi.

Clipul de pe contul de TikTok al cuplului a început cu Vinny care caută printre grinzile de lemn ale uneia dintre camere, unde a dat peste o fotografie alb-negru. Aceasta era însoțită și de o rețetă medicală datată 1925, ce trebuia predată la o farmacie din New Jersey.

La un moment dat, soţul Amandei a scos o pagină de ziar din New York, cu titlul "Bandits Killed" (n.r.: "Bandiți uciși"), având data de 2 februarie 1931.

Printre obiectele descoperite în spatele unuia dintre pereţii casei construite în stil victorian al cuplului care locuieşte în New Jersey se numără o sticlă prăfuită de ulei pentru mașini de cusut și tuns iarba, un soldățel de jucărie și un încălţător pentru încălțăminte purtând numele – Daniel J. Ahearn.

"Un încălțător în perete, interesant", a spus Amanda pe filmarea care a devenit virală pe social media.

Vinny a mai găsit apoi un fir portocaliu, probabil pentru mașina de cusut, un clește de rufe din lemn și o notă de condoleanțe pe care era scris următorul mesaj: "Cu cea mai profundă compasiune, Emma, Rick, Jenny și Ralph".

Ulterior, ei au mai dat peste o altă figurină de jucărie, un bec mare și un borcan de pudră de talc.

"La un an distanță, încă mai găsim obiecte lăsate în pereți de chiriașii anteriori, în diferite zone ale casei, în timpul renovărilor. Dacă aveți ocazia să cumpărați o casă mai veche, faceți-o! Nu știți niciodată ce veți descoperi" este descrierea video-ului de pe TikTok.

Tânăra proprietară a locuinţei, vechi de peste un secol a mai transmis: "Vrem să găsim o modalitate de a le expune în casă, ca un mic muzeu. Mă gândeam măcar să facem poze cu toate și să le punem înapoi în pereți, împreună cu lucrurile noastre".

Casa victoriană din New Jersey în care stau acum Amanda și Vinny a fost construită în 1880.