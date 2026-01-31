Explozii în două orașe din Iran. Primele informații indică cel puțin cinci morți. Israelul neagă implicarea

Explozii în două orașe din Iran. Sursă imagini: Captura video X/Iran International

Două explozii au fost semnalate, sâmbătă, în Iran, pe fondul tensiunilor sporite din regiune, relatează Sky News.

O deflagrație a avut loc în portul Bandar Abbas din sudul Iranului, după cum a relatat presa locală. O fetiță de patru ani a fost ucisă și alte 14 persoane au fost rănite.

O a doua explozie, la peste 1.000 de kilometri distanță, în Ahvaz, a dus la moartea a patru persoane, au declarat oficialii locali.

Israelul a negat implicarea în ambele incidente.

Postări distribuite pe rețelele de socializare, care acreditau ideea că un comandant de marină din Gărzile Revoluționare a fost vizat în incidentul de la Bandar Abbas, sunt "complet false", a transmis agenția de știri semi-oficială Tasnim.

Director General of Crisis Management of Hormozgan Province said: This incident involved an explosion at a residential house on Moallem Boulevard in Bandar Abbas.https://t.co/wYurukt2y5 pic.twitter.com/rpojgJOY0W — Tehran Times (@TehranTimes79) January 31, 2026

Explozia din portul iranian Bandar Abas a afectat o clădire cu opt etaje

Explozia a afectat o clădire cu opt etaje, provocând daune grave până la al treilea etaj a relatat agenția de știri Fars.

Radio "Golful Persic" a transmis că mai multe mașini și un magazin au fost, de asemenea, avariate.

Echipele de salvare și pompieri se află în prezent la fața locului.

Cauza exploziei din portul iranian este deocamdată necunoscută.

Autoritatea de gestionare a crizelor pentru provincia Hormozgan a declarat într-o postare pe Telegram: "Cauza acestui incident este în curs de investigare, iar rezultatele vor fi anunțate ulterior de către autoritățile oficiale."

Imaginile filmate de Fars arată urmările exploziei, resturi de sticlă și moloz împrăștiate pe pământ.

Portul Bandar Abbas se află pe Strâmtoarea Hormuz, care este o rută maritimă vitală între Iran și Oman.

Pe aici trece aproximativ o cincime din petrolul maritim mondial.

Tensiuni în creștere în Golful Persic, în așteptarea posibilului atac american

Incidentele de sâmbătă vin pe fondul creșterii tensiunilor în regiune, după ce SUA și-au consolidat puternic prezența militară în zona Golfului.

Regimul de la Teheran se află într-o poziție dificilă, după ce a înăbușit violent, cu un bilanț de ordinul miilor de morți, protestele anti-regim la nivel național din această lună.

La începutul acestei săptămâni, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o "mare armadă" se îndreaptă spre Iran.

El a cerut Teheranului să încheie un compromis vizând reducerea programului său nuclear și a producției de rachete balistice, avertizând că, în caz contrar, va fi lovit mai puternic decât în iunie, anul trecut.