Alertă în Munții Bucegi: Salvatorii montani au fost mobilizaţi la o victimă pentru care s-a solicitat elicopterul SMURD

Autorităţile avertizează că, din cauza temperaturilor scăzute, poteca prezintă porţiuni acoperite cu gheaţă. Sursa foto: Agerpres

Salvamont Braşov anunţă o acţiune în zona Mălăieşti din Munţii Bucegi, unde o persoană cu suspiciune de fractură a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani. Elicopterul SMURD a fost trimis în zonă pentru preluarea victimei şi transportarea ei la spital, conform news.ro.

Potrivit declaraţiilor făcute de oficialii din cadrul Salvamont Braşov, astăzi, în zona Mălăieşti, în Munţii Bucegi, o persoană cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru inferior, în urma unei căzături, a primit primul ajutor din partea salvatorilor montani din cadrul Salvamont Râşnov.

Elicopterul SMURD de la POA Braşov s-a deplasat la faţa locului pentru preluarea victimei şi transportul acesteia către o unitate medicală.



Salvatorii atrag atenţia că, din cauza temperaturilor scăzute, poteca prezintă porţiuni acoperite cu gheaţă.



"Vă recomandăm să vă deplasaţi cu prudenţă şi să utilizaţi echipament adecvat de iarnă, pentru siguranţa dumneavoastră", au precizat reprezentanţii Salvamont Braşov.

În cursul zilei de duminică Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. De azi şi până miercuri, 4 februarie, mercurul va scădea în termometre până la -20 de grade și vor fi ninsori în unele zone ale ţării, au spus meteorologii.

Mai mult, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis duminică seara o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor scăzute care vor afecta România în următoarele zile.



