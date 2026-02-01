Gerul se întoarce în România. INSP avertizează populaţia: Evitaţi deplasările lungi şi expunerea la frig

Specialiştii INSP au o serie de recomandări pentru populație în contextul noului val de ger care a ajuns în ţara noastră. Sursa foto: Getty Images

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis duminică seara o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor scăzute care vor afecta România în următoarele zile, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate expunerii prelungite la frig. Avertismentul oficialilor din cadrul INSP vine la câteva ore după ce azi, reprezentanţii ANM au anunţat că mercurul va scădea în termometre până la -20 de grade și vor fi ninsori în unele zone ale ţării, începând de duminică până miercuri, 4 februarie.

Specialiștii INSP recomandă într-o postare pe Facebook, publicată în această seară:

evitarea deplasărilor lungi și a expunerii îndelungate la temperaturi scăzute;

în situațiile în care ieșirile în aer liber sunt necesare, populația este sfătuită să se îmbrace și să se încalțe corespunzător;

utilizarea căciulilor, mănușilor, fularelor, precum și a îmbrăcămintei și încălțămintei groase este esențială pentru protejarea organismului împotriva frigului și pentru prevenirea degerăturilor.

Totodată, INSP atrage atenția asupra importanței evitării umezelii și a expunerii prelungite a extremităților la frig, recomandând o alimentație bogată în proteine și grăsimi nesaturate. Consumul de alcool este descurajat, întrucât poate accentua efectele negative ale temperaturilor scăzute, iar respectarea regulilor de igienă rămâne esențială pentru prevenirea infecțiilor respiratorii.