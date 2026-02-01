Un nou val de ger peste România: meteorologii anunță temperaturi până la -20 de grade și ninsori. Cod galben în mai multe județe

Publicat la 10:06 01 Feb 2026 Modificat la 10:16 01 Feb 2026

Meteorologii anunță că urmează patru zile cu vreme deosebit de rece Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare generală de vreme deosebit de rece, ger, mai ales pe timpul nopții, intensificări ale vântului, polei și ghețuș, ninsoare viscolită. Avertizarea este valabilă începând de duminică până miercuri, 4 februarie. Tot în aceste zile, mai multe județe din țară se vor afla sub Cod galben de ger.

Astfel, meteorologii anunță că urmează patru zile cu vreme deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

În aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va

persista și pe parcursul zilelor.

Începând cu orele serii de duminică și până luni dimineață, ninsorile se vor extinde în jumătatea de sud a teritoriului, local cu depunere de strat de zăpadă (în general de 2...10 cm), iar pe parcursul zilei de luni va mai ninge slab, local în vest, sud și sud-est și izolat în rest.

În noaptea de marți spre miercuri în centru și nord-est vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile sud-estice și sudice cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig, iar în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, temporar ninsoarea va fi viscolită.

Cod galben de ger în Moldova

În județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău și Vaslui este în vigoare un Cod galben de ger, între orele 10:00 - 20:00.

În cea mai mare parte a Moldovei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 și -5 grade.

Cod galben de ger în Oltenia, Muntenia și Dobrogea

Meteorologii au emis un Cod galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă, începând de duminică, ora 14:00, până luni, 2 februarie, ora 10:00

În intervalul menționat în sudul Olteniei, al Munteniei și Dobrogei temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6...10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

În județele Caraș – Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, inclusiv municipiul București, Buzău, vestul județelor Brăila, Ialomița și Călărași și în județele Constanța, Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50...55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

Cod galben de ger în jumătate de țară

Din această seară, începând cu ora 20:00 până luni, 2 februarie, ora 10:00, Codul galben se extinde în jumătate de țară.

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -16 și -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei până în jurul a -20 de grade.

Cod galben de ger până marți, 3 februarie

De la data de 2 februarie, ora 10:00, până la data de 3 februarie, ora 10:00, gerul se va extinde în și mai multe județe.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între - 9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.