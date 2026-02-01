Danemarca anunță o reformă legislativă care va permite deportarea celor mai periculoși criminali străini

1 minut de citit Publicat la 12:18 01 Feb 2026 Modificat la 12:18 01 Feb 2026

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen. Foto: Getty Images

Danemarca a prezentat vineri o reformă legislativă care permite expulzarea străinilor condamnați la cel puțin un an de închisoare pentru infracțiuni grave. Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că măsura va afecta orice cetățean străin condamnat pentru infracțiuni grave, cum ar fi agresiunea gravă și violul, deși a recunoscut că ideea, parte a unei serii de modificări legislative, ar putea intra în conflict cu convențiile europene privind drepturile omului, scrie AP News.

Danemarca va înăspri, de asemenea, controalele asupra străinilor fără ședere legală, va introduce un nou dispozitiv de monitorizare pentru străinii infractori, va redeschide o ambasadă în Siria și va consolida cooperarea cu autoritățile din Afganistan.

Frederiksen a declarat într-o conferință de presă că guvernul acționează „neconvențional” și modifică legislația în loc să aștepte hotărâri judecătorești privind cazurile de deportare.

Ministrul Imigrației și Integrării, Rasmus Stoklund, a declarat că 315 infractori străini din țări din afara Uniunii Europene au primit pedepse de peste un an în ultimii cinci ani, dar nu au fost expulzați.

„Multora dintre noi ne este greu să înțelegem asta”, a declarat el la conferința de presă.

Anunțul vine în contextul în care UE, din care Danemarca face parte, se confruntă cu probleme de integrare a cetățenilor străini și cu consolidarea arsenalului său juridic.

Luna trecută, blocul format din 27 de țări membre a început finalizarea unei revizuiri a sistemului său de migrație, inclusiv a unor restricții mai dure privind acceptarea cererilor de azil.

Multe grupări și partide politice de extremă dreapta din Europa și dincolo de lumea occidentală și-au exprimat o furie crescândă față de ceea ce consideră a fi o „creștere nedorită a imigrației din ultimii ani”.