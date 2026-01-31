Filmul evadării "Regelui veiozelor". Pe unde a ieşit din ţară. Turcul şi-a sunat soţia şi i-a spus unde se ascunde

Milionarul turc Abdullah Atas ar fi avut complici şi ar fi trecut din Bulgaria în Turcia în mod fraudulos. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Surse Antena 3 CNN au dezvăluit ce traseu a urmat "Regele veiozelor" după ce a părăsit România. Mai mult, afaceristul turc Abdullah Atas a ajuns în ţara natală şi s-ar ascunde în Istanbul. În plus, el ar fi luat legătura cu soţia lui din România, căreia i-a spus unde este. În prezent, autorităţile noastre sunt în legătură cu cele din Turcia, potrivit aceloraşi surse.

Surse: "Regele veiozelor" s-ar ascunde în Istanbul

Milionarul Abdullah Atas, supranumit "Regelui veiozelor", a evadat în cea de-a 24-a permisie şi este foarte probabil să fi avut şi complici. Surse Antena 3 CNN au mai spus că el a părăsit România pe cale rutieră, după ce a trecut pe la vama din Giurgiu-Ruse. Ulterior, el a trecut din Bulgaria în Turcia pe la vama Kapikule-Edirne. Pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu, milionarul turc a fost condamnat definitiv la 22 de ani de închisoare la finalul lui 2017.

Există deja două surse care au precizat că afaceristul turc s-ar ascunde în Istanbul: este vorba despre soţia lui din România, pe care a contactat-o, dar şi declaraţiile unui apropiat al bărbatului evadat care i-a transmis femeii că acesta se află deja în Turcia şi să nu îşi facă griji pentru el.

"Fără discuţie, ce ai spus tu, că a avut complici! Eu sunt convins că a avut complici! Nu avea cum să traverseze... Deci, nu ieşi cum ne ducem terestru în concediu în Turcia", a declarat Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigaţii, sâmbătă seara, în cadrul emisiunii "Ediţie Specială" de la Antena 3 CNN.

În vârstă de 45 de ani, milionarul turc închis pentru crimă în 2017, se află acum pe lista "Most Wanted". Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a trimis Corpul de Control la Penitenciarul Bucureşti-Rahova.

"Da, era o obligaţie evidentă să se întoarcă, pentru că acesta este rolul permisiei: să meargă ca să se bucure puţin de familie şi să se întoarcă în penitenciar, mai ales că a beneficiat în trecut de mai multe permisii şi a ales să se întoarcă. Adică, şi-a respectat, practic, obligaţiile.

Ce îmi este mie neclar: cum a putut el să deţină un paşaport şi să intre în Turcia? Şi asta pentru că, dacă putea să iasă din graniţele României către Bulgaria, fiind spaţiul Schengen şi nu există un control, dar ca să intre din Bulgaria în Turcia, ar fi trebui să prezinte un paşaport. Ori şi un control judiciar dacă ai cu interdicţie de a părăsi teritoriul românesc, paşaportul nu este la dispoziţia ta, ca individ. Adică, mie mi-e neclar cum a trecut (n.r.: graniţa dintre Bulgaria şi Turcia), pe ce cale a trecut? Poate fraudulos, nu prin vamă – foarte posibil, având în vedere situaţia. Este regretabil că s-a întâmplat", a explicat avocatul Katia Cicală.

Abdullah Atas era condamnat la 22 de ani şi 10 luni de închisoare pentru omor calificat şi îşi ispăşea pedeapsa în regim semi-deschis. După ce va fi prins, el ar putea primi până la 3 ani de detenţie pentru că a evadat.

Familia poliţistului omorât de "Regele veiozelor" este revoltată de evadarea acestuia

Agentul Gheorghe Ionescu, cunoscut sub porecla "Dulăul", era considerat un erou în rândul poliţiştilor. El a fost lovit intenționat cu maşina de afaceristul turc Abdullah Atas în timpul unui control de rutină în trafic.

"A părăsit de 23 de ori închisoarea, fiind condamnat pentru crimă, pentru că a fost crimă, oricum ar fi fost interpretată şi încadrată, a fost crimă. Mai era şi sub influenţa alcoolului. Deci, a săvârşit o crimă. Să laşi un om de 23 de ori să îşi vadă familia, când el a sâvârşit o crimă, vreau să ştiu dacă este corect! Şi asta pentru că avem cazuri, iertaţi-mă, când anumite persoane, care n-au săvârşit astfel de fapte, nu au avut voie să meargă nici măcar la ziua copiilor lor afară din închisoare.

Deci, acest om, atenţie, să reţină toată lumea: a ieşit de 23 de ori din închisoare, el fiind închis pentru crimă. Oare atât de puţin valorează viaţa unor oameni? (...). Eu mi-aduc aminte de momentul acela în care poliţistul a fost luat pe capotă, târât porţiune mare de drum şi ucis. Mi-aduc aminte cum am fost cu toţii revoltaţi pentru ceea ce s-a întâmplat", a declarat Lavinia Şandru.