Turcul condamnat pentru că a ucis un polițist a primit permisie de la Rahova și a dispărut. „Regele veiozelor” a fost dat în urmărire

Ataș Abdullah este căutat de oamenii legii. Sursa foto: Poliția Română

Poliția Capitalei a fost sesizată, luni, de către Penitenciarul București–Rahova, după ce un deținut de naționalitate turcă, condamnat definitiv pentru omor, nu s-a mai întors din permisia acordată în perioada 23–26 ianuarie 2026. Este vorba despre Ataș Abdullah, cunoscut în spațiul public drept „Regele veiozelor”, condamnat definitiv în 2017 pentru uciderea unui polițist.

Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul ar fi trebuit să revină în penitenciar pe 26 ianuarie, până la ora 10.37, însă acest lucru nu s-a întâmplat. În consecință, reprezentanții Penitenciarului Rahova au alertat autoritățile prin apel la 112, iar Ataș Abdullah a fost dat în urmărire, în urmă cu puțin timp.

Polițiștii l-au căutat la adresa declarată din orașul Voluntari, unde acesta susținuse că va locui pe durata permisiei, însă nu a fost găsit. Au fost demarate verificări pentru localizarea sa, iar autoritățile le solicită cetățenilor care îl văd sau dețin informații să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Detalii despre permisie și procedură

Surse Antena 3 CNN arată că Abdullah a beneficiat de 24 de permisii de-a lungul detenției și a fost recompensat de 72 de ori pentru comportament considerat exemplar. Acesta se afla în penitenciar din anul 2015, fără a fi fost raportate incidente la permisiile anterioare, inclusiv în anii 2023, 2024 și 2025.

Bărbatul era considerat unul dintre deținuții disciplinați, participa la activitățile penitenciarului și lucra într-un atelier, unde realiza diverse obiecte, precum poșete, brățări sau decoruri pentru piese de teatru.

Pe 23 ianuarie, Ataș Abdullah s-a prezentat la Poliția Voluntari, unde a declarat că se află în permisie și că va sta la adresa unei rude, conform documentelor completate atât la poliție, cât și la penitenciar. Perioada de permisie aprobată era 23–26 ianuarie 2026.

Conform procedurii, deținutul aflat în permisie trebuie să se prezinte la poliția de pe raza adresei unde va locui, să semneze la sosire și ulterior la plecare, pe baza legitimației de permisie. Nu există obligația legală ca poliția să îl verifice la domiciliu pe durata permisiei.

Condamnat pentru uciderea unui polițist

Atas Abdullah a fost condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist român, caz care a stârnit un puternic impact public la momentul respectiv.

Beat fiind, el a intrat intenţionat cu maşina în poliţistul Gheorghe „Dulăul” Ionescu, pe 2 august 2015, în zona intersecţiei străzii Nicolae Caramfil cu Şoseaua Pipera, acesta din urmă murind la spital.

Omul de afaceri a fost obligat de instanță și să plătească despăgubiri de 400.000 de euro rudelor poliţistului.

În faţa instanţei de apel, procurorii au cerut detenţie pe viaţă.

Comunicatul DGPMB În continuarea informării, privind persoana care nu s-a prezentat la unitatea de detenție la expirarea perioadei de permisie, precizăm că este vorba despre un cetățean de naționalitate turcă, Atas Abdullah, încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, aflat în detenție din anul 2015. La data de 26 ianuarie 2026, acesta a fost dat în urmărire națională, după ce nu a revenit în Penitenciarul Rahova la expirarea permisiei acordate pentru perioada 23–26 ianuarie 2026. În cauză, Serviciul de Investigații Criminale s-a sesizat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare, sub supravegherea unității de Parchet competentă. De asemenea, sunt desfășurate toate activitățile și verificările specifice în vederea localizării, depistării și reîncarcerării persoanei în cauză. Facem apel către cetățenii care dețin informații relevante ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului să apeleze de îndată 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție. Totodată, recomandăm să nu se apropie de acesta, întrucât poate reprezenta un pericol.