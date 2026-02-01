Lucrările la planșeul Unirii s-ar putea finaliza mai repede, cu o condiție. Băluță: Nu putem lăsa o gaură în mijlocul orașului

Lucrări la planșeul Unirii. Foto: Primăria Sectorului 4 / Facebook

"Ritmul lucrărilor la planşeul Unirii ar putea accelera, în funcţie de bugetul alocat pentru anul acesta, a declarat duminică directorul general al Construcţii Erbaşu, Cristian Erbaşu, citat de Agerpres.

"Suntem în acest moment la peste 30% din această lucrare în execuţie şi mai mult ca sigur putem să progresăm destul de mult, în funcţie de bugetul alocat pe acest an.

Teoretic, această lucrare ar trebui finalizată în 2027, spre final, dar dorinţa asocierii este ca ea să se termine cât mai repede. Nu ştiu dacă vom reuşi în acest an.

Într-adevăr, este necesară o finanţare suplimentară, nu faţă de contract, ci suplimentară faţă de bugetarea iniţială pe 2026.

Una este dacă se va bugeta la nivelul Ministerului Dezvoltării o sumă de 900 de milioane, cât este suma cu tot cu TVA rămasă, alta este dacă se vor bugeta doar 300 de milioane, însă noi am făcut progres din punct de vedere tehnic şi administrativ.

Lucrarea a progresat în continuare, chiar dacă poate finanţarea a mai întârziat", a precizat Cristian Erbaşu.

Antreprenor: Fazele 1 și 2 la planșeul Unirii, aproape finalizate. Băluță promite alocarea de la buget a cotei de 20%

El a adăugat că faza întâi şi a doua a proiectului sunt aproape de final şi că vor demara şi următoarele etape.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat că va solicita ca procentajul de 20% - pe care unităţile administrativ-teritoriale (UAT) trebuie să îl aducă din resurse proprii pentru a primi finanţare prin Programul Anghel Saligny - să fie alocat de la bugetul de stat.

"În construcţia bugetului vom solicita - pentru că este o lucrare de interes naţional, şi nu o lucrare de interes local - asigurarea din bugetul naţional a cotei de 20% pe care, conform ultimei ordonanţe de urgenţă, UAT-urile trebuie să o folosească din resurse proprii pentru a primi finanţare din Programul Anghel Saligny.

Ne vom asigura că acest procent aferent UAT Sector 4 va exista. Odată ce aceste condiţii sunt îndeplinite, din discuţiile pe care le-am purtat în coaliţie, aceste sume de bani vor fi cu certitudine alocate. (...)

Este de neconceput să lăsăm o gaură în mijlocul oraşului (...) Este un lucru pe care, cu certitudine, nu şi-l doreşte nimeni şi ar arăta o lipsă de respect majoră pentru cetăţenii Bucureştiului şi ai României, mult încercaţi în ultimul an de austeritate", a spus Băluţă.

El a mai anunţat că în cursul acestui an pasajul de la Apărătorii Patriei va fi finalizat.