„N-o mai luați pe Jessy!” Primăria Sectorului 6 face un apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica

Un anunț neobișnuit a fost postat sâmbătă pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.
Postarea relatează cum pisica rezidentă în sediul instituției, pe nume Jessy, a fost reperată de un pompier și restituită primăriei de sector de către Polița Locală, după ce a dispărut din perimetrul clădirii în circumstanțe momentan neelucidate.
Se suspectează implicarea unor posibili iubitori de pisici, dar nu și de primărie.
Publicat sub hashtagul #PisicaDeLaPrimarie, textul asigură că în prezent felina este în stare bună.
Sunt publicate și fotografii relevante, cu Jessy în timp ce se hrănește și înainte de a reveni la acasă, într-o cușcă transparentă, prevăzută, bineînțeles, cu aerisire.
Textul primăriei, în continuare.
Primăria sectorului 6: Casa pisicii Jessy este aici!
"IMPORTANT!
Vă rugăm să nu o mai luați pe #Jessy din jurul Primăriei Sectorului 6!
Aici este casa ei!
Un pompier a găsit-o lângă clădirea ISU din apropierea Primăriei Capitalei.
A recunoscut-o, o știa de pagina noastră, și i-a anunțat prin dispecerat pe colegii de la Poliţia Locală Sector 6.
Îi mulțumim! Polițiștii au recuperat-o și este din nou la ea acasă. Teafără."