„N-o mai luați pe Jessy!” Primăria Sectorului 6 face un apel la cetățeni sa nu îi mai fie furată pisica

1 minut de citit Publicat la 16:45 31 Ian 2026 Modificat la 16:46 31 Ian 2026

Pisica Jessy a fost recuperată de Poliția Locală și restituită primăriei de sector. Foto: Primăria Sectorului 6 / Facebook

Un anunț neobișnuit a fost postat sâmbătă pe pagina de Facebook a Primăriei Sectorului 6.

Postarea relatează cum pisica rezidentă în sediul instituției, pe nume Jessy, a fost reperată de un pompier și restituită primăriei de sector de către Polița Locală, după ce a dispărut din perimetrul clădirii în circumstanțe momentan neelucidate.

Se suspectează implicarea unor posibili iubitori de pisici, dar nu și de primărie.

Publicat sub hashtagul #PisicaDeLaPrimarie, textul asigură că în prezent felina este în stare bună.

Sunt publicate și fotografii relevante, cu Jessy în timp ce se hrănește și înainte de a reveni la acasă, într-o cușcă transparentă, prevăzută, bineînțeles, cu aerisire.

Textul primăriei, în continuare.

Primăria sectorului 6: Casa pisicii Jessy este aici!

"IMPORTANT!

Vă rugăm să nu o mai luați pe #Jessy din jurul Primăriei Sectorului 6!

Aici este casa ei!

Un pompier a găsit-o lângă clădirea ISU din apropierea Primăriei Capitalei.

A recunoscut-o, o știa de pagina noastră, și i-a anunțat prin dispecerat pe colegii de la Poliţia Locală Sector 6.

Îi mulțumim! Polițiștii au recuperat-o și este din nou la ea acasă. Teafără."