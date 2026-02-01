Primar PNL: "Cine nu muncește, nu merită să trăiască. Declar pe proprie răspundere". L-a invocat pe Isus Hristos

Primarul liberal din Cleja, Petru Iștoc. Sursa foto: Captură video din ședința Consiliului Local

Un primar al Partidului Național Liberal din județul Bacău a șocat auditoriul și, ulterior, rețelele sociale, după ce a spus, într-o ședință de Consiliu Local că, în opinia sa, "cine nu muncește, nu are dreptul să trăiască".

Petru Iștoc, PNL, este primar în comuna Cleja.

El a vorbit în fața consilierilor locali despre situația localnicilor care primesc ajutor social și a relatat un dialog cu un astfel de beneficiar, care i-ar fi spus edilului că nu muncește pentru că "nu se scoală de dimineață".

Arătând că e vorba de persoane care se mulțumesc cu "socialul de 140 de lei", primarul a relatat:

"Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă... Când i-am spus 'băi, du-te la muncă', mi-a zis 'domnule, noi nu ne sculăm dimineața'. E greu să te scoli dimineața."

Consilierii i-au atras atenția primarului situația poate să difere de la caz la caz, că nu se poate generaliza plecând de la un caz și că trebuie să se țină cont de faptul că unele persoane nu sunt apte de muncă.

Iștoc l-a invocat însă pe Isus Hristos.

"Dumnezeu ne-a creat la fel pe toți. Dacă unora dintre noi nu ne place munca…până la urmă, și Hristos spune 'băi fraților, cel care nu muncește, să nu mănânce'. La muncă, fraților!", a îndemnat el, insistând că cei care nu muncesc "nu merită să trăiască".

"Eu declar pe propria răspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască", a conchis Iștoc.