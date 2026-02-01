Cutremur în România, duminică după-amiaza. Ce magnitudine a avut şi unde s-a produs

01 Feb 2026

De la începutul lui 2026, în România s-au produs 24 de cutremure. Sursa foto: Getty Images

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunţat duminică după-amiaza că a avut loc un cutremur în zona seismică Vrancea. Potrivit specialiştilor, seismul s-a înregistrat la adâncimea de 138 de kilometri, iar magnitudinea a fost de 3,7, potrivit Agerpres.

Iniţial, oficialii din cadrul au transmis că magnitudinea cutremurului care s-a produs în aeastă după-amiază a fost de 3,6 grade în județul Buzău şi a avut loc la adâncimea de 140 de kilometri.

Însă, ulterior, cu puţin timp înainte de ora 17:00, seismologii au revizuit atât intensitatea cutremurului produs, duminică, la ora locală 16:14, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, cât și adâncimea la care acesta s-a produs. Seismologii au precizat că intensitatea cutremurului a fost revizuită la 3,7 grade.

Astfel, seismul a avut o intensitate de 3,7 grade și s-a produs la adâncimea de 138 de kilometri, în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Brașov și 75 km nord-est de Ploiești.

De la începutul anului, în România s-au produs 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 grade.