“O poveste plină de minciuni”. Raed Arafat, despre clipul deepfake în care apare promovând un tratament “minune” pentru diabet

Raed Arafat: Într-o situație de criză, astfel de deepfake-uri pot reprezenta un pericol public. Foto: Agerpres

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat, luni, la Antena 3 CNN, după ce a apărut pe rețelele sociale un deepfake, în care imaginea secretarului de stat este folosită pentru promovarea unui așa-zis “tratament minune” pentru diabet.

În clipul video, Raed Arafat apare prezentându-și cazul personal, susținând că ar fi fost bolnav de diabet și s-ar fi vindecat datorită unei presupuse „descoperiri personale revoluționare – Regenerarea metabolică a vaselor de sânge și a pancreasului”.



Despre acest lucru, Raed Arafat a avertizat că folosirea deepfake-urilor sau a inteligenței artificiale în astfel de manipulări a devenit o practică obișnuită.

“Într-adevăr, vocea nu le-a ieșit foarte bine celor care au făcut acest video, dar la un moment dat, dacă vă uitați, e foarte bine sincronizată cu mișcarea buzelor, cu absolut totul. Un om simplu se uită și poate să zică: era răgușit doctorul Arafat, dar el vorbește, el este acolo. Acum tehnologia permite acest lucru și am văzut alte videoclipuri, tot cu mine sau cu alții unde vocea a fost foarte bine copiată și folosită”.

Șeful DSU mai precizează că e important pentru oameni să fie foarte atenți la astfel de clipuri și să se informeze din surse oficiale:

“Acest video eu nu l-am văzut direct, mi l-a trimis un coleg de la DSU. El a auzit doar vocea, dar nu a mers mai departe să vadă și partea de video. Clipul e mult mai lung, cu o poveste întreagă plină de minciuni și la sfârșit apare și video cu mine vorbind pentru ultima parte a clipului respectiv, care este audio la început”.

Într-o situație de criză, astfel de deepfake-uri pot reprezenta un pericol public real, a mai precizat Raed Arafat;

“Ești într-o situație de urgență, într-o situație de criză, vrea cineva să manipuleze populația, iese cineva cu un video care spune: uite ce a spus premierul, ministrul de Interne și oamenii de acasă nu sunt atenți să verifice foarte bine din surse credibile, pot să cadă pradă acestor clipuri video. Aici partea comercială, cu promovare de medicamente noi care se trimit undeva, să dai datele personale, e posibil să dai și datele bancare, fie să vină un produs falsificat, fie nu vine nimic, dar cei care au pus acest video obțin toate datele persoanle și pot face foarte mult rău”.