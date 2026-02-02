Document: Pensiile magistraților au fost majorate în 2025. Cea mai mare pensie specială a ajuns la aproape 70.000 de lei pe lună

Sute de noi pensionari din Justiție au primit în 2025, în medie, cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună, faţă de cei aflaţi deja în sistem, potrivit unui document obținut în exclusivitate de Antena 3 CNN. Totodată, cea mai mare pensie specială este de aproape 70.000 de lei pe lună, din care doar 20.000 de lei sunt pe bază de contributivitate.

În timp ce desfiinţarea pensiilor speciale merge din amânare în amânare, în fiecare an, câteva sute de noi pensionari din domeniul Justiţiei au intrat în sistem. În 2025, aceştia au primit, în medie, cu 2.000 de lei mai mult, în fiecare lună, faţă de cei aflaţi deja în sistem. Cu 2.500 de lei a crescut pensia acestora şi față de 2024, arată documentul obţinut de Antena 3 CNN.

Cifrele în creştere pun presiune şi mai mare pe bugetul de stat. Se întâmplă în timp ce pensionarii speciali ies la pensie mult mai devreme faţă de vârsta standard de pensionare, iar seniorii din sistemul public, cei cu pensii pe baza de contributivitate, au veniturile îngheţate de doi ani.

În acelaşi timp, noii pensionari din sistemul public, pe bază de contributivitate, aveau o pensie medie de 2.200 de lei, de 12 ori mai mică față de cea a „specialilor”.

Cea mai mare pensie specială este de aproape 70.000 de lei pe lună. Din această sumă, doar 20.000 de lei sunt pe bază de contributivitate. Restul este suportat din bugetul de stat, adică din banii românilor care plătesc taxe şi imozite.

În plus, ultimele date centralizate de Casa Națională de Pensii Publice arată că, de la o lună la alta, a crescut și numărul beneficiarilor de pensii speciale. În decembrie 2025 a ajuns la 11.841 de persoane. Față de luna precedentă, numărul acestora a crescut cu 53 de persoane.

Legea privind pensiile magistraților, care ar trebui să reducă vârsta de pensionare și să le treaca pe bază de contributivitate a fost din nou amânată, urmând ca judecătorii Curții Constituționale să reia dosarul în ședința programată pentru 11 februarie, ceea ce a blocat deja intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie 2026, așa cum prevedea textul adoptat de Parlament. Este a patra amânare la CCR.

Cum au crescut pensiile magistraților, deși toate veniturile au fost înghețate

Pensia specială medie din domeniul justiţiei (2025) - 24.842 lei

Pensia specială medie pentru noii înscrişi (2025) - 26.857 lei

Contributivitate: 8.934 lei

Pensia specială medie pentru noii înscrişi (2024) - 24.299 lei

Pensia medie din sistemul public pentru noii înscrişi - 2.262 lei

Cea mai mare pensie specială: 69.343 lei/ lună, din care 21.085 lei partea contributivă și 48.258 lei partea necontributivă

Pensia specială medie - 24.842 lei, din care 7.518 lei partea contributivă și 21.692 lei de la partea necontributivă

Pensia medie în sistemul public - 2.800 lei

Pensia minimă - 1.281 lei

sursa: CNPP