Cât cheltuie statul cu pensiile magistraților. Dintr-o pensie de 25.000 de lei, doar 7.500 de lei e partea de contributivitate

CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților până în februarie. Foto: GettyImages

Un document care vine de la Ministerul Muncii şi care este pe masa judecătorilor Curţii Constituţionale arată cât de mult cheltuie statul cu pensiile speciale ale magistraților. În anul 2025, erau 5.879 de pensionari speciali, cu o pensie specială medie de 24.842 de lei, din care partea de contribuţie este de 7.518 lei. Adică încasează o pensie de aproximativ de 3 ori mai mare decât a contribuit.

Pe tot anul 2025, statul român a cheltuit cu pensiile speciale ale magistraților 1,7 miliarde de lei, dintre care 1,5 miliarde de lei din bugetul statului. Doar 230 de milioane de lei reprezintă contribuţiile specialilor, adică numai 13%.

În 2021, statul a plătit pentru pensiile speciale: 1 miliard de lei. În 2022: 1,1 miliarde de lei. În 2023: 1,4 miliarde de lei. În 2024: 1,6 miliarde de lei, iar în 2025: 1,7 miliarde de lei.

CCR a amânat o decizie pe pensiile magistraților pentru data de 11 februarie

Curtea Constituțională a României a amânat vineri, din nou, decizia pe legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Noul termen stabilit de judecătorii CCR este 11 februarie 2026.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum și a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) și a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispozițiilor art.57 și art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituțională a decis amânarea pronunțării asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, a transmis CCR.

Ședința de vineri a fost programată după scandalul de la finalul anului, când 4 judecători au plecat din ședință și nu a putut fi luată o decizie.

Cu o zi înainte de ședință, joi, ICCJ a transmis Curții Constituționale un document realizat de „un contabil autorizat” care a analizat legea Guvernului Bolojan prin care sunt tăiate pensiile magistraților. Potrivit comunicatului, „rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”.

„Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu. Toate calculele arată, pe toate ipotezele, așa cum vom prezenta, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, respectiv:

- pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea, cu 36% mai

puțin;

- pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea cu 35% mai puțin;

- pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea cu 33% mai puțin.

- pentru judecătorii ÎCCJ cu 51% mai puțin”, se arată într-un comunicat al Înaltei Curți de Casație și Justiție.