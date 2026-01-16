Zi de foc pentru CCR. Curtea de Apel decide dacă 2 judecători vor fi suspendați. Decizia, înainte de ședința pentru pensiile speciale

Publicat acum 17 ore si 5 minute

De la ora 10, judecătorii CCR sunt așteptați să se pronunțe în legătură cu sesizarea de neconstituționalitate a ICCJ pe reforma pensiilor magistraților.

Ședința a fost programată după scandalul de la finalul anului, când 4 judecători au plecat din ședință și nu a putut fi luată o decizie.

Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au explicat motivele absenței lor .

Judecătorii susțin că, după amânarea ședinței din 10 decembrie din cauza unui raport incomplet, „președinta Curții a fixat noul termen pentru data de 28 decembrie 2025, într-o zi nelucrătoare, duminica, fapt, de asemenea, lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate”.

Chiar dacă judecătorii prezenți au solicitat amânarea pentru o zi din luna ianuarie, președinta CCR, Simina Tănăsescu, ar fi refuzat cererea, menținând termenul stabilit.

Ulterior, cei patru judecători au părăsit ședința, iar o decizie a fost amânată. Nici la următoarea ședință nu s-au prezentat.

Premierul Ilie Bolojan a declarat ulterior că cei patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședințele CCR la care urma să fie luată o decizie cu privire la pensiile magistraților au folosit tactici politice pentru a forma o „minoritate de blocaj”.