Zi de foc pentru CCR. Curtea de Apel decide dacă 2 judecători vor fi suspendați. Decizia, înainte de ședința pentru pensiile speciale

ICCJ a angajat un contabil care să calculeze cu cât scad pensiile speciale dacă se aplică legea Bolojan: „Anulează pensia de serviciu”Publicat acum 16 ore si 12 minute
Înalta Curte de Casație și Justiție anunță joi, într-un comunicat de presă, că a cerut o expertiză făcută de „un contabil autorizat” care a analizat legea Guvernului Bolojan prin care sunt tăiate pensiile magistraților. Potrivit comunicatului, „rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”.
Instanța supremă precizează că va „depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate” împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților.
Curtea Constituțională decide dacă pot fi tăiate pensiile de serviciu ale magistrațilorPublicat acum 17 ore si 5 minute
De la ora 10, judecătorii CCR sunt așteptați să se pronunțe în legătură cu sesizarea de neconstituționalitate a ICCJ pe reforma pensiilor magistraților.
Ședința a fost programată după scandalul de la finalul anului, când 4 judecători au plecat din ședință și nu a putut fi luată o decizie.
Judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au explicat motivele absenței lor .
Judecătorii susțin că, după amânarea ședinței din 10 decembrie din cauza unui raport incomplet, „președinta Curții a fixat noul termen pentru data de 28 decembrie 2025, într-o zi nelucrătoare, duminica, fapt, de asemenea, lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate”.
Chiar dacă judecătorii prezenți au solicitat amânarea pentru o zi din luna ianuarie, președinta CCR, Simina Tănăsescu, ar fi refuzat cererea, menținând termenul stabilit.
Ulterior, cei patru judecători au părăsit ședința, iar o decizie a fost amânată. Nici la următoarea ședință nu s-au prezentat.
Premierul Ilie Bolojan a declarat ulterior că cei patru judecători de la Curtea Constituțională care au boicotat ședințele CCR la care urma să fie luată o decizie cu privire la pensiile magistraților au folosit tactici politice pentru a forma o „minoritate de blocaj”.
Curtea de Apel București decide dacă doi judecători ai CCR vor fi suspendațiPublicat acum 17 ore si 14 minute
Curtea de Apel București este așteptată să se pronunțe, vineri dimineață, în legătură cu contestațiile au fost depuse de avocata Silvia Uscov, cunoscută ca fiind apropiată de AUR, prin care cere suspendarea a doi judecători CCR, Dacian Dragoș, numit de președinte și Mihai Busuioc, numit de Senat.
Președintele Nicușor Dan a vorbit, recent despre ce se va întâmpla dacă judecătorul numit de administrația prezidențială la CCR, Dacian Dragoș, va fi suspendat din funcție ca urmare a contestației făcute de o apropiată a AUR.
Președintele României a spus că, în cazul în care Dragoș va fi suspendat din funcție, va desemna un nou candidat care să-l înlocuiască - „Nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.
În primul rând, eu cred că noi avem dreptate, critica e că domnul Dragoș nu are acei ani suficienți când el a predat mai bine de 20 de ani drept. Bineînțeles că un judecător se va pronunța, dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că lăsăm CCR doi ani fără judecător”, a spus Nicușor Dan.
Dacian Cosmin Dragoș a fost timp de 3 ani expert juridic în echipa României în litigiul arbitral Roșia Montană și în alte litigii arbitrale. În perioadele 2016-2017 și 2020-2023 a fost președintele Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării. În vara anului trecut, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru un loc la Curtea Constituțională.