Ninsori și drumuri înzăpezite în 15 județe. Circulație în condiții de iarnă pe A1 București-Râmnicu Vâlcea și A2 București-Constanța

În urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din 15 județe. FOTO: Hepta

Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1 București - Râmnicu Vâlcea și A2 București - Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. De asemenea, pe drumurile din 15 județe se intervine cu utilaje de deszăpezire, potrivit Agerpres.

De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale la nivel național, și anume autostrăzile A3 București - Ploiești, A7 Ploiești - Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești - Brașov și DN 7 Pitești - Sibiu, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.

Se recomandă conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante.

Ninsoarea s-a aşternut şi pe Autostrada 2, iar autoritățile au comunicat că utilajele de deszăpezire lucrează "la foc continuu" ca să înlăture stratul de omăt depus deja.