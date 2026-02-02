A nins abundent în Bucureşti şi în multe zone din ţară

Ninsorile şi gerul au pus stăpânire pe mai multe regiuni din România. Sursa foto: captură video Facebook/DRDP Craiova & aptură video Antena 3 CNN

Drumarii au intervenit în mai multe zone din țară unde s-a depus zăpadă, după ce ninsorile au creat dificultăți de trafic, iar în București a nins abundent, fiind necesare acțiuni de deszăpezire. Şoferii din Capitală s-au plâns că utilajele de deszăpezire au început să apară pe bulevarde abia după ce s-a aşternut un strat consistent de zăpadă. Potrivit meteorologilor, în noaptea de duminică spre luni, în Capitală va continua să ningă, iar în unele zone se va depune un strat de zăpadă de aproape 10 cm.

Vremea s-a schimbat radical în toată România, după ce meteorologii au anunţat ger în jumătate din teritoriu. În plus, zăpada s-a aşternut deja pe şosele în strat consistent, inclusiv în Bucureşti, care se află sub cod galben de ger. Mai mulţi conducători auto au spus că nu au circulat utilaje de deszăpezire pe străzile din Capitală şi că drumarii şi-au făcut apariţia aproape de miezul nopţii, când stratul de omăt avea o grosime de câțiva centimetri.

Poliţiştii îi sfătuiesc pe şoferi să se asigure că farurile și luminile de ceață funcționează și sunt curate, să se informeze înainte de plecare asupra stării drumurilor și a condițiilor meteo şi să nu pornească la drum fără echipamente de iarnă (lanțuri, lopată, materiale antiderapante), dacă sunt necesare. De asemenea, în cazul blocajelor sau a vizibilității foarte scăzute, agenţii le recomandă conducătorilor auto să oprească autoturismul într-un loc sigur și solicitați ajutor.

Alte recomandări pentru șoferi pe timp de ninsoare abundentă:

reducerea vitezei şi adaptarea stilului de condus la condițiile de drum;

păstrarea unei distanţe mai mare față de vehiculul din față;

evitarea manevrelor bruște (frânări sau schimbări rapide de bandă);

folosirea anvelopellor de iarnă corespunzătoare și verificarea stării acestora;

curăţarea completă a maşinii de zăpadă înainte de plecare (parbriz, geamuri, oglinzi, plafon);

evitarea depăşirilor riscante și zonele cu polei sau vizibilitate redusă.

Ninsoarea s-a aşternut şi pe Autostrada A1 şi utilajele de deszăpezire lucrează la foc continuu ca să înlăture stratul de omăt depus deja.

În această noapte, după ora 00:00, pe autostrada Bucureşti-Piteşti ninge viscolit şi muncitorii acționează permanent pentru asigurarea condițiilor optime pentru şoferi în trafic.

În cursul zilei de duminică, reprezentanţii ANM au anunţat că mercurul va scădea în termometre până la -20 de grade și vor fi ninsori în unele zone ale ţării, începând de duminică până miercuri, 4 februarie.

Drumarii au fost prezenţi la datorie şi pe DN 65, zona aeroportului Craiova.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a transmis duminică seara o serie de recomandări pentru populație, în contextul temperaturilor scăzute care vor afecta România în următoarele zile, atrăgând atenția asupra riscurilor asociate expunerii prelungite la frig.