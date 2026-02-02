Legătura dintre Alzheimer și sănătatea dentară, confirmată de studii. Medic: „Bacteriile ajung în creier și degradează neuronii”

Un implant dentar este o „rădăcină” artificială, pusă în os, peste care se fixează un dinte nou (coroană)

Există o legătură directă între sănătatea dentară și riscul de a dezvolta demență Alzheimer, iar această asociere nu mai este demult un mit, ci un fapt susținut de studii științifice. Medicul stomatolog Denisa Tutunaru a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că problemele serioase din cavitatea bucală, în special boala parodontală, pot influența sănătatea creierului, iar unele bacterii pot ajunge inclusiv la nivel cerebral.

„Sănătatea noastră dentară este în strânsă legătură cu sănătatea creierului nostru și au fost dovediți științific prin studii că boala demență Alzheimer are anumiți factori care pot să fie influențați de sănătatea orală”, a declarat medicul.

„Noi în cavitatea orală avem milioane de bacterii, unele bune care ne ajută, dar una dintre ele este foarte rea. Porfiromonas gingivalis se numește, iar enzimele ei, care se numesc gingipain, ajung în creierul nostru, traversează bariera hematoencefalică, ajung la creierul nostru și degradează neuronii noștri. Ajungem să facem atrofie cerebrală”, a explicat stomatologul.

Medicul a punctat că, dincolo de bacterii, pierderea dinților este un alt element major care poate contribui la declinul cognitiv. Potrivit acesteia, masticația nu este doar un proces mecanic, ci un stimul care ajută circulația sangvină și activitatea cerebrală. „Pierderea dinților ne face ca noi să avem o masticație mai redusă. Masticația nu e doar un factor mecanic. În momentul în care noi masticăm, stimulăm circulația sangvină, ajunge la creier un stimul. Iar acest stimul ajută să avem cumva o absență a degradării cognitive. Împiedică accelerarea neurodegenerativă a neuronilor noștri”, a precizat specialistul.

Medicul stomatolog Denisa Tutunaru a invocat și rezultatele unui studiu publicat în 2019 de National Library of Medicine, realizat pe 53 de pacienți decedați care fuseseră diagnosticați cu boala Alzheimer. Potrivit acesteia, cercetătorii au identificat în creierul pacienților bacteria Porphyromonas gingivalis, asociată bolii parodontale, ceea ce confirmă legătura strânsă dintre inflamația cronică a gingiilor și declinul cognitiv. „Au găsit această bacterie în creierul lor, iar acest lucru explică faptul că există o relație strânsă între pacienții cu boală parodontală și boala Alzheimer”, a explicat medicul,.

Specialistul avertizează că inclusiv o sângerare gingivală aparent banală poate fi un semnal de alarmă, deoarece bacteriile pot pătrunde în sânge și migra în organism. „În momentul în care noi avem chiar o simplă sângerare gingivală, acea bacterie trece din gingiile noastre inflamate în vasele de sânge, ajunge la inimă, de aici la creier, iar mai apoi în zona noastră corticală”, a explicat ea.

Medicul stomatolog a mai arătat că există studii care confirmă micșorarea unor regiuni ale creierului din cauza acestor bacterii, inclusiv zona hipocampului, responsabilă de memorie și învățare. „Creierul nostru, în anumite zone, se micșorează zona care este responsabilă de memorie și de învățare, hipocamp”, a adăugat medicul.

În acest context, prevenția rămâne esențială, iar controalele stomatologice regulate sunt una dintre cele mai simple metode de protecție. „Ar fi bine să facem controalele periodice la șase luni, nu chiar la un an. E mai indicat la șase luni, mai ales după vârsta de 40 de ani, să avem grijă la inflamația cronică.", a mai adăugat specialistul.