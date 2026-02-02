Imagini de pe Otopeni, unde se intervine cu zeci de utilaje de deszăpezire pe piste. Două curse spre Paris și Munchen au întârzieri

1 minut de citit Publicat la 08:54 02 Feb 2026 Modificat la 08:55 02 Feb 2026

Imagini de pe Otopeni, unde se intervine cu zeci de utilaje de deszăpezire pe piste. FOTO: Antena 3 CNN

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă. Nu sunt curse anulate, dar unele zboruri au întârzieri la decolare din cauza operațiunilor de degivrare.

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, fără perturbări, transmite Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Conform sursei citate, pistele, platformele şi căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene.

”Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiţii optime de operare”, preciează compania.

Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

Două curse care urmau să decoleze spre Paris la 6.05 și Munchen, la 6.55, au înregistrat întârzieri.