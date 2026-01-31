Subalternii lui Bolojan ies la atac și îl somează pe premier să dea explicații, în scandalul avocatei arestate: „Nu iese fum fără foc”

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, liderul sindicatului l-a somat pe Ilie Bolojan să vină cu clarificări privind relația cu avocata arestată. Foto: Guvernul României

Subalternii premierului Ilie Bolojan îl somează să vină cu explicații în scandalul avocatei din PNL, arestate preventiv după ce a luat șpagă și care s-a lăudat cu influența sa asupra prim-ministrului. „Atunci când se invocă numele tău ca ușă de acces, nu te ascunzi după ironii, ci lămurești faptele, numele, circuitul și responsabilitățile”, a precizat Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Noni Iordache, liderul sindicatului, susține că nu este primul derapaj al premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că face „ce-l taie capul”, fără să se consulte cu nimeni. Iar în ceea ce privește presupusa influență a avocatei din PNL la prim-ministru, acesta a spus că „nu iese fum fără foc”

Astfel, într-un comunicat de presă, după ce numele lui Ilie Bolojan a apărut în dosarul avocatei din PNL, angajații de la Guvern îi cer premierului să lămurească „limpede criteriile după care se delimitează personal și instituțional de astfel de rețele de acces și intermedieri, cine intră în proximitatea Palatului Victoria, prin ce filtre și cu ce interes ori responsabilitate”.

„Problema nu este că cineva rostește numele premierului într-o convorbire interceptată; problema este ecosistemul care face credibilă, în mentalul public, ideea că se ajunge la premier pe bani, pe relații, pe uși laterale. Acest ecosistem are deja episoade documentate în presă, care cer, din respect pentru instituția pe care o conduce, o clarificare fără echivoc”, au transmis angajații de la Guvern în comunicatul citat.

„Noi, de-a lungul vremii, am tot arătat derapajele domnului Bolojan public. Până la urmă acest episod, dacă e să-l explicăm el separat, el poate fi explicat, dar toate împreună arată un tipar care trebuie lămurit. (...) Cota de încredere în rândul administrației publice și a colegilor dumnealui este de aproape 0%. (...) Trebuie să iasă să răspundă concret, fără stereotipuri, fără replici de tip poză, fără generalități. Pentru că această cultură a intermedierii nu se împacă cu discursul despre reformă și nicidecum cu vânătoarea de fantome, de vrăjitoare pe care dumnealui o are de atâta timp asupra angajaților din administrația publică”, a spus liderul sindicatului.

Angajații de la Guvern îl acuză pe prim-ministru că are un discurs duplicitar.

„Cine ne garantează că Palatul Victoria nu a devenit un punct de livrare pentru astfel de promisiuni de acces la șeful funcției publice în România? Ne trec prin cap tot felul de idei, mai ales că premierul i-a luat apărarea celui care a supraviețuit prin șpagă. (...) Faptul că un alt partid politic nu vrea să-și asume un premier, nu-i de dreptul să facă ceea ce face. Adică pentru cei din vârf are prudență și ceață când vine vorba să explice lucrurile incomode pentru ceilalți care n-au putere, care n-au acces, care nu au bani, care nu au aceste relații dăm diminuări de salarii, de venituri, majorăm taxe și impozite”, a acuzat Noni Iordache la Antena 3 CNN.

Noni Iordache a avertizat că angajații din România ar putea bloca, pentru o zi, toate ghișeele din țară.

„Eu nu am auzit despre un alt premier să iasă astfel de de relatări în spațiul public. Dacă e să ne luăm după ce se spune și în popor că nu iese fum fără un pic de de foc, nu știu, nu știm. Dar tocmai asta este problema, pentru că toate derapajele demnitarilor, inclusiv ale premierului, ale vice-prim-ministrului și așa mai departe, se răsfrâng asupra noastră. Gândiți-vă, dacă s-ar bloca pentru o singură zi toate ghișeele din țară, de unde ar mai încasa Guvernul?

Lumea este într-o zonă în care nici nu știm ce vom mai face. Suntem disperați pentru că dumnealui face ce-l taie capul, nu se consultă cu absolut nimeni și mai ales cu sindicatele. De ce? Pentru că nici un partid din România, niciun partid politic nu își asumă în momentul de față funcția de premier”, a adăugat Iordache.

Solicitările angajaților de la Guvern

În comunicatul de presă al Sindicatului Angajaților din Guvern, aceștia semnalează mai multe situații care ar arăta că există un ecosistem la Palatul Victoria care „care face credibilă, în mentalul public, ideea că se ajunge la premier pe bani, pe relații, pe uși laterale.”

Aceștia menționează declarațiile lui Ilie Bolojan de sprijin pentru Dragoș Anastasiu, după ce a acesta a recunoscut că a dat „șpagă de supraviețuire”.

Angajații mai menționează și dosarul omului de afaceri care ar fi plătit sume uriașe pentru a ajunge la premier.

„În al treilea rând, premierul a modificat cadrul normativ privind criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control al Prim-ministrului, eliminându-le pe cele anterioare și lăsând doar exigențele generale ale unui rang de secretar de stat, fapt explicat public că erau prea restrictive pentru persoana pe care și-o dorea în acea funcție publică.

În al patrulea rând, există un istoric public de controverse legate de Eximbank, o sinecură „descoperită” de premier tocmai în 2025, de la care, cu „responsabilitate asumată”, doar în 2007, acesta a încasat 71 de salarii medii lunare”, se arată în comunicatul citat.

Astfel, angajații de la Guvern solicită un răspuns public la următoarele întrebări:

care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului;

cum se explică, procedural, traseele de acces la cabinetul premierului și cine răspunde pentru ele;

care este poziția premierului față de cultura intermedierii și a lipelii, într-un guvern în care asemenea practici sunt vehiculate ca monedă de schimb;

ce mecanisme de verificare și filtrare există pentru întâlniri, recomandări și introduceri, și cine le validează;

ce măsuri concrete au fost luate pentru a bloca orice canal informal de influență, astfel încât Palatul Victoria să nu devină un punct de livrare pentru promisiuni vândute pe piața "gri" a relațiilor;

și, în fine, dacă premierul își asumă public standardul minim de integritate pe care îl pretinde altora: acela că, atunci când se invocă numele tău ca ușă de acces, nu te ascunzi după ironii, ci lămurești faptele, numele, circuitul, responsabilitățile;